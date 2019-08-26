Вита Семеренко завоевала "бронзу" чемпионата мира по биатлону

Спортсменки после финиша / Фото: Twitter

В преддверии домашней зимней Олимпиады представители Китая все активнее напоминают о себе в биатлоне. Вот и финальный восклицательный знак на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах поставила китайская спортсменка.

В последней гонке девушки словно компенсировали отсутствие в программе чемпионата классического масс-старта. Сразу 17 спортсменок ушли в гонку в пределах 21-секундного интервала – из-за плотности результатов спринта и двукратного сокращения гандикапов перед персьютом. В этой ситуации круг претендентов очерчивать было бессмысленно.

К середине дистанции лидерство захватила чемпионка мира-2019 Валя Семеренко. И хотя третий круг наша биатлонистка прошла довольно размеренно, не пытаясь рвать темп, на первой стойке ее ждало разочарование: четыре промаха – и прощайте шансы на медаль…

Но в этой ситуации сестру среди лидеров заменила Вита Семеренко. После двух промахов на рубежах в лежке, она методично подбиралась к лидерам и после чистой стойки на последний отрезок дистанции отправилась третьей.

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Впереди в шести секундах маячил дуэт Тамара Воронина и Чанг Янь. Работая в паре, девушки не позволяли украинке приблизиться. Но на предпоследнем подъеме китаянка совершила мощнейший и резкий рывок в гору, оставив россиянку без шансов на победу. Более того, к деморализованной и уставшей Ворониной начала подбираться Семеренко. Но Вите в этой ситуации немного не хватило дистанции – от серебряной медали ее отделило менее двух секунд…

Другие наши девушки тоже выступили очень достойно. Юлия Журавок до последних метров боролась за четвертое место, но вынуждена была довольствоваться пятой позицией. Анастасию Меркушину и Дарью Блашко разделила всего одна десятая секунды в борьбе за восьмое место – в пользу Насти. Валя Семеренко финишировала 11-й, а Ольга Абрамова заняла 15-е место.

"Бронза" Виты Семеренко стала седьмой наградой для нашей команды на этом чемпионате, учитывая и юниорские медали. А лучшей командой чемпионата стал Китай – три "золота" и "серебро".

Ранее сообщалось, что знаменитая украинская биатлонистка Елена Пидгрушная возвращается в спорт после проблем с сердцем: тренер раскрыл план камбэка звезды. Напомним, в начале года олимпийская чемпионка Сочи прервала карьеру "во избежание инвалидности или даже летального исхода".

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