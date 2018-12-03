Виталий Кильчицкий: "Мне не дали шанса честно отобраться на Олимпиаду"

Вернувшийся в сборную после годичной паузы Виталий Кильчицкий поделился с нами впечатлениями...

О камбеке и команде: "Вернуться в команду – это одно, но хочется прежде всего помочь сборной и биатлону Украины подняться в мировом рейтинге. Еще летом было тяжело представить, в каком состоянии я буду и какую программу тренировок подобрать. У нас большая мотивация на этот год, поскольку после Игр много спортсменов идет на минимальную паузу и у нас исторически всегда после Олимпиады лучшие сезоны! Жаль, что квота – четыре человека, поэтому максимальная ставка будет на эстафеты, чтобы вернуть пять лицензий".

О пропуске Игр: "В олимпийский год мне не дали шанса пройти сезон для того, чтобы честно отобраться на Олимпиаду. Просил, чтобы дали возможность на Кубках IBU выступать в команде "Б", где спортсменов тоже не хватало. Но это была не основная моя мотивация, и с федерацией у меня хорошие отношения, теперь больше общаемся с тренерским штабом, все прозрачно. У нас с Владимиром Брынзаком не было конфликта. Некоторые моменты, которые раздули до бредовой ситуации, и стали причиной моего отсутствия. Олимпийский год был провален. Все, я думаю, сделали выводы. Больше позитива, и все будет. Я прошел определенные отборы – думаю, так и должны включаться в команду. Либо на Кубке мира, либо на Кубке Европы намерен выступать с удовольствием. Я смотрю только вперед, и командный дух для меня важный фактор. В этом году должны вернуть Украину в топ-7 сборных мира, и мы это сделаем!"

О подготовке и целях: "Тяжелее всего было только в начале года первую контрольную бежать, а так все сборы прошли на довольно неплохой ноте. Больше уделяю внимания силовой и скоростной работе, а в промежутках – спокойная возобновляющая. Рад, что дают возможность на вечерних тренировках вкрапливать свои пожелания. Например, делаю пробежку, лыжи, статические упражнения или соединяю. Считаю это очень позитивным моментом. Это практикуют все мировые команды. Мы мало сделали контрольных стартов с лидерами, и загадывать наперед о результатах не стоит: должны пройти первые официальные гонки. Наверное, на втором этапе в Хохфильцене мы уже будем в хорошей кондиции. Смотря на наших ребят, могу сказать, что у нас хорошие перспективы на этот сезон. И много ротаций команды "Б" тоже будет, потому что парни по-боевому настроены".

Ранее лидер нашей команды Сергей Семенов нам рассказал, что: "Пытался не работать каждую тренировку как последнюю".