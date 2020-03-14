Вот это проводы: партнеры по команде уронили Фуркада во время празднования

После гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Контиолахти легендарный француз Мартен Фуркад завершил карьеру. После последней гонки в карьере Фуркад попал в объятия партнеров по сборной, которые решили покачать спортсмена, но немного не рассчитали и уронили Мартена на снег. К счастью, француз отделался лишь легким испугом и с улыбкой на лице поднялся на ноги.

Фуркад – 13-кратный чемпион мира и рекордсмен по количеству побед в общем зачете Кубка мира – семь трофеев с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018. Также занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.

"Береги себя от коронавируса, берегись сборной Франции. Поздравляю Мартина Фуркада и всю команду с отличным сезоном", – подписал видео на свой странице в Instagram Яков Фак.

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В последней гонке в карьере Фуркад одержал победу, но Большой хрустальный глобус достался Йоханнесу Бе. Норвежец опередил француза всего на два балла. Для Бе это стала вторая подряд победа в Кубке мира.

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Напомним, что финальный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится из-за пандемии коронавируса.

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