Время ставить Марсельезу: Франция с реактивным Фуркадом впервые сбросила Норвегию, Украина – в ТОП-8

Эстафета в Рупольдинге / Фото: IBU

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Какие бы прогнозы не давали на мужскую эстафету Рупольдинга специалисты, свои коррективы решил внести суровый снегопад, валивший и до старта гонки Кубка мира в Германии, и во время нее. Самые крепкие нервы оказались у биатлонистов сборной Франции, которые до этого в сезоне были дважды вторыми. Украина замкнула ТОП-8 Напомним, что вчера женская сборная Украины шла на подиум эстафеты, но закрыла ТОП-6.

Норвежцев, которые выиграли предыдущую эстафету в Оберхове и лидируют в зачете этой дисциплины, подвел на первом этапе Дэйл, использовавший четыре дополнительных патрона, да и ногами был далеко не самый быстрый. Но на самом деле им катастрофически не хватало своего лидера, молодого отца Йоханнеса Бе, который мог бы попробовать нивелировать отставание, которое создал на своем втором этапе для Франции Фуркад. Фантастический этап прошел Мартен, который в этот нещадно валивший снег стрелял невероятно точно и быстро и сделал для своего преемника задел перед Норвегией и Австрией почти в минуту и 20 секунд.

Кантен Фийон-Майе хоть и использовал два дополнительных патрона, свое преимущество удержал и привез Франции первую победу сезона. И наконец-то "ле бле" оставили за спиной Норвегию, которая стала второй, "бронза" досталась Австрии.

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Мужская сборная Украины никак не может в полной мере использовать свой потенциал. Артем Тищенко, который был у нас стартером, без единого промаха проиграл ногами лидеру почти 44 секунды и передал эстафету 13-м. На второй стойке несколько исправил ситуацию Артем Прима – отстрелявшись очень быстро, он ушел на дистанцию десятым. А потом пробежал здорово и третий круг, подняв команду на седьмое место. Антон Дудченко старался как мог, да и капитан "сине-желтых" Дмтрий Пидручный, но только восьмое место.

Одним из открытий эстафеты стали китайцы, которые на втором этапе долго шли вторыми. И несмотря на низкое итоговое место – 18-е, видно, что Уле-Айнар Бьорндален проделал неплохую работу со сборной Поднебесной за достаточно короткое время.

Кубок мира. Рупольдинг

Эстафета. Мужчины

1. Франция (0+6) 1:18.11,2

2. Норвегия (0+10) +1.12,2

3. Австрия (0+4) +1.24,3

4. Россия (0+5) +1.32,3

5. Германия (0+12) +2.13,1

6. Беларусь (1+9) +2.39,0

...8. Украина (0+6) +3.42,6

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