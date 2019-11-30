Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020

Стреляющие лыжники и лыжницы – снова в деле! С 30 ноября 2019 года по 22 марта 2020 года внимание поклонников зимних видов спорта будет приковано к этапам Кубка мира по биатлону. Напомним, победителями предыдущего сезона в общем зачете стали норвежец Йоханнес Тиннес Бе и итальянка Доротея Вирер. Кстати, на нашем сайте проходит опрос: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона.
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Расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020
Остерсунд (30 ноября – 8 декабря)
30 ноября Одиночная смешанная эстафета 14:10
30 ноября Смешанная эстафета 16:00
1 декабря Спринт 10 км, Мужчины 13:30
1 декабря Спринт 7.5 км, Женщины 16:30
4 декабря Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины 17:20
5 декабря Индивидуальная гонка 15 км, Женщины 17:20
7 декабря Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 18:30
8 декабря Эстафета 4х6 км, Женщины 16:30
Хохфильцен (13 декабря – 15 декабря)
13 декабря Спринт 7.5 км, Женщины 12:30
13 декабря Спринт 10 км, Мужчины 15:20
14 декабря Эстафета 4х6 км, Женщины 12:30
14 декабря Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 15:55
15 декабря Гонка преследования 10 км, Женщины 13:00
15 декабря Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 15:00
Аннеси – Ле-Гран-Борнан (19 декабря – 22 декабря)
19 декабря Спринт 10 км, Мужчины 15:15
20 декабря Спринт 7.5 км, Женщины 15:15
21 декабря Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 14:00
21 декабря Гонка преследования 10 км, Женщины 16:00
22 декабря Масс-старт 15 км, Мужчины 13:10
22 декабря Масс-старт 12.5 км, Женщины 15:15
Оберхоф (9 января – 12 января)
9 января Спринт 7.5 км, Женщины 15:30
10 января Спринт 10 км, Мужчины 15:30
11 января Эстафета 4х6 км, Женщины 13:00
11 января Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 15:15
12 января Масс-старт 12.5 км, Женщины 13:45
12 января Масс-старт 15 км, Мужчины 15:30
Рупольдинг (15 января – 19 января)
15 января Спринт 7.5 км, Женщины 15:30
16 января Спринт 10 км, Мужчины 15:30
17 января Эстафета 4х6 км, Женщины 15:30
18 января Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 15:15
19 января Гонка преследования 10 км, Женщины 13:15
19 января Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 15:30
Поклюка (23 января – 26 января)
23 января Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины 15:15
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24 января Индивидуальная гонка 15 км, Женщины 15:15
25 января Одиночная смешанная эстафета 14:15
25 января Смешанная эстафета 16:00
26 января Масс-старт 15 км, Мужчины 13:15
26 января Масс-старт 12.5 км, Женщины 16:00
Чемпионат мира-2020. Антхольц-Антерсельва (13 февраля – 23 февраля)
13 февраля Смешанная эстафета 15:45
14 февраля Спринт 7.5 км, Женщины 15:45
15 февраля Спринт 10 км, Мужчины 15:45
16 февраля Гонка преследования 10 км, Женщины 14:00
16 февраля Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 16:15
18 февраля Индивидуальная гонка 15 км, Женщины 15:15
19 февраля Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины 15:15
20 февраля Одиночная смешанная эстафета 16:15
22 февраля Эстафета 4х6 км, Женщины 12:45
22 февраля Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 15:45
23 февраля Масс-старт 12.5 км, Женщины 13:45
23 февраля Масс-старт 15 км, Мужчины 16:20
Нове-Место (5 марта – 8 марта)
5 марта Спринт 7.5 км, Женщины 18:35
6 марта Спринт 10 км, Мужчины 18:30
7 марта Эстафета 4х6 км, Женщины 15:00
7 марта Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 18:00
8 марта Масс-старт 12.5 км, Женщины 12:45
8 марта Масс-старт 15 км, Мужчины 14:45
Контиолахти (12 марта – 15 марта)
12 марта Спринт 10 км, Мужчины 18:30
13 марта Спринт 7.5 км, Женщины 18:30
14 марта Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 14:45
14 марта Гонка преследования 10 км, Женщины 16:45
15 марта Одиночная смешанная эстафета 14:15
15 марта Смешанная эстафета 16:15
Холменколлен (20 марта – 22 марта)
20 марта Спринт 7.5 км, Женщины 14:15
20 марта Спринт 10 км, Мужчины 17:45
21 марта Гонка преследования 10 км, Женщины 13:45
21 марта Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 15:30
22 марта Масс-старт 12.5 км, Женщины 15:00
22 марта Масс-старт 15 км, Мужчины 16:45
Напомним, перед стартом зимней части сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.
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