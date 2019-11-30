Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020

Соревнования продлятся до 22 марта. Главное событие сезона - чемпионат мира - в феврале примет Италия

/ Фото: AFP

Стреляющие лыжники и лыжницы – снова в деле! С 30 ноября 2019 года по 22 марта 2020 года внимание поклонников зимних видов спорта будет приковано к этапам Кубка мира по биатлону. Напомним, победителями предыдущего сезона в общем зачете стали норвежец Йоханнес Тиннес Бе и итальянка Доротея Вирер. Кстати, на нашем сайте проходит опрос: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона.

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Расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020

Остерсунд (30 ноября – 8 декабря)

30 ноября Одиночная смешанная эстафета 14:10

30 ноября Смешанная эстафета 16:00

1 декабря Спринт 10 км, Мужчины 13:30

1 декабря Спринт 7.5 км, Женщины 16:30

4 декабря Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины 17:20

5 декабря Индивидуальная гонка 15 км, Женщины 17:20

7 декабря Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 18:30

8 декабря Эстафета 4х6 км, Женщины 16:30

Хохфильцен (13 декабря – 15 декабря)

13 декабря Спринт 7.5 км, Женщины 12:30

13 декабря Спринт 10 км, Мужчины 15:20

14 декабря Эстафета 4х6 км, Женщины 12:30

14 декабря Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 15:55

15 декабря Гонка преследования 10 км, Женщины 13:00

15 декабря Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 15:00

Аннеси – Ле-Гран-Борнан (19 декабря – 22 декабря)

19 декабря Спринт 10 км, Мужчины 15:15

20 декабря Спринт 7.5 км, Женщины 15:15

21 декабря Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 14:00

21 декабря Гонка преследования 10 км, Женщины 16:00

22 декабря Масс-старт 15 км, Мужчины 13:10

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22 декабря Масс-старт 12.5 км, Женщины 15:15

Оберхоф (9 января – 12 января)

9 января Спринт 7.5 км, Женщины 15:30

10 января Спринт 10 км, Мужчины 15:30

11 января Эстафета 4х6 км, Женщины 13:00

11 января Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 15:15

12 января Масс-старт 12.5 км, Женщины 13:45

12 января Масс-старт 15 км, Мужчины 15:30

Рупольдинг (15 января – 19 января)

15 января Спринт 7.5 км, Женщины 15:30

16 января Спринт 10 км, Мужчины 15:30

17 января Эстафета 4х6 км, Женщины 15:30

18 января Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 15:15

19 января Гонка преследования 10 км, Женщины 13:15

19 января Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 15:30

Поклюка (23 января – 26 января)

23 января Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины 15:15

24 января Индивидуальная гонка 15 км, Женщины 15:15

25 января Одиночная смешанная эстафета 14:15

25 января Смешанная эстафета 16:00

26 января Масс-старт 15 км, Мужчины 13:15

26 января Масс-старт 12.5 км, Женщины 16:00

Чемпионат мира-2020. Антхольц-Антерсельва (13 февраля – 23 февраля)

13 февраля Смешанная эстафета 15:45

14 февраля Спринт 7.5 км, Женщины 15:45

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15 февраля Спринт 10 км, Мужчины 15:45

16 февраля Гонка преследования 10 км, Женщины 14:00

16 февраля Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 16:15

18 февраля Индивидуальная гонка 15 км, Женщины 15:15

19 февраля Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины 15:15

20 февраля Одиночная смешанная эстафета 16:15

22 февраля Эстафета 4х6 км, Женщины 12:45

22 февраля Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 15:45

23 февраля Масс-старт 12.5 км, Женщины 13:45

23 февраля Масс-старт 15 км, Мужчины 16:20

Нове-Место (5 марта – 8 марта)

5 марта Спринт 7.5 км, Женщины 18:35

6 марта Спринт 10 км, Мужчины 18:30

7 марта Эстафета 4х6 км, Женщины 15:00

7 марта Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 18:00

8 марта Масс-старт 12.5 км, Женщины 12:45

8 марта Масс-старт 15 км, Мужчины 14:45

Контиолахти (12 марта – 15 марта)

12 марта Спринт 10 км, Мужчины 18:30

13 марта Спринт 7.5 км, Женщины 18:30

14 марта Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 14:45

14 марта Гонка преследования 10 км, Женщины 16:45

15 марта Одиночная смешанная эстафета 14:15

15 марта Смешанная эстафета 16:15

Холменколлен (20 марта – 22 марта)

20 марта Спринт 7.5 км, Женщины 14:15

20 марта Спринт 10 км, Мужчины 17:45

21 марта Гонка преследования 10 км, Женщины 13:45

21 марта Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 15:30

22 марта Масс-старт 12.5 км, Женщины 15:00

22 марта Масс-старт 15 км, Мужчины 16:45

Напомним, перед стартом зимней части сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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