Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

"Все не удалось. Ни стрельба, ни ход": Валя Семеренко недовольна гонкой преследования на ЧМ

16 февраля, 17:54

Украинская биатлонистка назвала, в чем сложность точной стрельбы в Антхольце

Валя Семеренко

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Украинская биатлонистка Валя Семеренко осталась недовольна своим выступлением в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Напомним, лучшая среди украинок Елена Пидгрушная заняла 13-е место, а победу отпраздновала Доротея Вирер.

"Мне кажется, все не удалось. Ни стрельба, ни ход. Странно, почему так происходит – надеюсь, на следующей неделе будет намного проще всем нам и результаты будут получше.

В чем проблема со стрельбой? Во-первых, не хватало дыхания: не хватало, чтобы сделать задержку для стрельбы. Нужно было делать еще два вдоха/выдоха. На последней стойке попробовала отстреляться быстро – тоже не попала. Но здесь такое стрельбище: медленно стреляешь – не попадаешь, и быстро – тот же результат", – призналась Семеренко.

Добавим, что украинские биатлонисты провалили гонку преследования. Победителем гонки с драматическим финишем стал француз Эмильен Жаклен.

Напомним, накануне на чемпионате мира по биатлону спринт у мужчин выиграл скандальный россиянин Александр Логинов, который с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу был встречен соперниками очень жестко: кто-то даже отказывался жать россиянину руку.

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

Отметим, что накануне в спринте украинец Дмитрий Пидручный хорошо шел по дистанции, претендуя на медали, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще Пидручный упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал", – сокрушался Дмитрий.

Смотрите видео с падением Пидручного в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Реклама

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон Валя Семеренко чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мираБиатлон
Первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи
Первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареиБиатлон
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные фактыБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10Биатлон
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляция
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляцияБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедестала
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедесталаБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...