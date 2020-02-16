"Все не удалось. Ни стрельба, ни ход": Валя Семеренко недовольна гонкой преследования на ЧМ

Украинская биатлонистка назвала, в чем сложность точной стрельбы в Антхольце

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Украинская биатлонистка Валя Семеренко осталась недовольна своим выступлением в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Напомним, лучшая среди украинок Елена Пидгрушная заняла 13-е место, а победу отпраздновала Доротея Вирер.

"Мне кажется, все не удалось. Ни стрельба, ни ход. Странно, почему так происходит – надеюсь, на следующей неделе будет намного проще всем нам и результаты будут получше. В чем проблема со стрельбой? Во-первых, не хватало дыхания: не хватало, чтобы сделать задержку для стрельбы. Нужно было делать еще два вдоха/выдоха. На последней стойке попробовала отстреляться быстро – тоже не попала. Но здесь такое стрельбище: медленно стреляешь – не попадаешь, и быстро – тот же результат", – призналась Семеренко.

Добавим, что украинские биатлонисты провалили гонку преследования. Победителем гонки с драматическим финишем стал француз Эмильен Жаклен.

Напомним, накануне на чемпионате мира по биатлону спринт у мужчин выиграл скандальный россиянин Александр Логинов, который с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу был встречен соперниками очень жестко: кто-то даже отказывался жать россиянину руку.

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Отметим, что накануне в спринте украинец Дмитрий Пидручный хорошо шел по дистанции, претендуя на медали, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще Пидручный упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал", – сокрушался Дмитрий.

Смотрите видео с падением Пидручного в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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