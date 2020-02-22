"Все понимали, что у нас есть шанс на медаль в эстафете", – Вита Семеренко о "бронзе" чемпионата мира

В предпоследний день мирового форума в Антхольце-Антерсельве сборная Украины завоевала первую медаль. Наконец-то! Как мы сообщали, Украина взяла "бронзу" на чемпионате мира по биатлону.

Сработала традиционно сильная у нас эстафетная четверка. Правда, в субботу в квартете олимпийских чемпионок Сочи-2014 Валю Семеренко заменила Анастасия Меркушина. Но переживали и опытные девчата. Вот что рассказала Вита Семеренко:

"Конечно, в первую очередь хочу поздравить всех девчонок! Спасибо им большое, что все-таки на последний рывок мы собрались. У нас в предыдущих гонках было так, что у кого-то одного точного выстрела не хватило, Лене пару секунд не хватило до бронзы. Все понимали, что есть шанс в эстафетной, командной гонке. Но нервы, конечно, тоже были на пределе – все нервничали, переживали. Но, слава Богу, что всё-таки мы собрались и у нас бронза! Так что, поздравляем Владимира Михайловича с Днем рождения! (Смеётся). Он хотел себе в подарок медали чемпионата мира, и, слава Богу, что мы все-таки ему этот подарок сделали".

Сумчанка призналась, что оставила на трассе все, что могла:

"А по поводу этапа своего… Ход у меня не блистал: немножко функционально состояние тяжелое, но лыжи скользили хорошо. И нужно было работать чисто. Это я прекрасно понимала, но внутри было такое волнение… Переживала, конечно. Может быть, Лене не пришлось бы так бороться на финишном кругу, если бы отработала чисто на стойке, но, в принципе, работала, насколько могла". В тренде "Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в Харькове

А вот украинские биатлонисты провалили мужскую эстафету.

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