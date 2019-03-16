Все решили полсекунды! Украина – с "бронзой" женской эстафеты ЧМ по биатлону
Наши девушки продемонстрировали лучшую стрельбу из всех участниц гонки. Россия – снова у нас за спиной
На чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась женская эстафета. Украинские биатлонистки, несмотря на заявление босса нашей федерации о том, что "они не роботы и ресурс заканчивается", здорово прошли эту гонку и завоевали бронзовые медали! Таким образом с наградами ЧМ домой вернется не только золотой в пасьюте Дмитрий Пидручный, но и еще четыре представительницы Украины.
Из всех участников женской эстафеты Украина продемонстрировала лучшую стрельбу, использовав всего лишь пять дополнительных патронов. Анастасия Меркушина с нолем промахов завершила первый этап второй (хотя по ходу лидировала), Вита Семеренко с одним доппатроном передавала эстафету третьей, Юлия Джима с двумя промахами сохранила эту позицию. А на последнем этапе Валя Семеренко, несмотря на два экстра-выстрела, довела дело до "бронзы". Медаль у нас едва не отобрала немка Дальмайер. Валя выиграла у догонявшей ее соперницы всего лишь пять десятых секунды!
"Золото" – у Норвегии, "серебро" – у Швеции. Мы – бронзовые. Как и в мужской эстафене, Украина оставила у себя за спиной Россию.
Эстафета ЧМ. Женщины
- 1. Норвегия (1+8) 1:12:00,1
- 2. Швеция (0+6) +24,3
- 3. Украина (0+5) +35,1
- 4. Германия (1+14) +35,6
- 5. Россия (0+12) +43,6
- 6. Словакия (0+9) +53,1
Как сообщалось ранее, тренеры запретили Пидручному участвовать в мужской эстафете на ЧМ.
Также сообщалось, что словенская биатлонистка едва не застрелила судью на чемпионате мира.
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