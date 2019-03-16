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Все решили полсекунды! Украина – с "бронзой" женской эстафеты ЧМ по биатлону

Сегодня, 15:38

Наши девушки продемонстрировали лучшую стрельбу из всех участниц гонки. Россия – снова у нас за спиной

Анастасия Меркушина заложила фундамент "бронзы"
Анастасия Меркушина заложила фундамент "бронзы". Фото: AFP
Все решили полсекунды! Украина – с "бронзой" женской эстафеты ЧМ по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cfb/cb4/5c8cfbcb44546.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cfb/cb4/5c8cfbcb44546.png Биатлон Наши девушки продемонстрировали лучшую стрельбу из всех участниц гонки. Россия - снова у нас за спиной

На чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась женская эстафета. Украинские биатлонистки, несмотря на заявление босса нашей федерации о том, что "они не роботы и ресурс заканчивается", здорово прошли эту гонку и завоевали бронзовые медали! Таким образом с наградами ЧМ домой вернется не только золотой в пасьюте Дмитрий Пидручный, но и еще четыре представительницы Украины.

Из всех участников женской эстафеты Украина продемонстрировала лучшую стрельбу, использовав всего лишь пять дополнительных патронов. Анастасия Меркушина с нолем промахов завершила первый этап второй (хотя по ходу лидировала), Вита Семеренко с одним доппатроном передавала эстафету третьей, Юлия Джима с двумя промахами сохранила эту позицию. А на последнем этапе Валя Семеренко, несмотря на два экстра-выстрела, довела дело до "бронзы". Медаль у нас едва не отобрала немка Дальмайер. Валя выиграла у догонявшей ее соперницы всего лишь пять десятых секунды!

"Золото" – у Норвегии, "серебро" – у Швеции. Мы – бронзовые. Как и в мужской эстафене, Украина оставила у себя за спиной Россию.

Эстафета ЧМ. Женщины

  • 1.  Норвегия (1+8) 1:12:00,1
  • 2.  Швеция (0+6)  +24,3
  • 3.  Украина (0+5)  +35,1
  • 4.  Германия (1+14)  +35,6
  • 5.  Россия (0+12)   +43,6
  • 6.  Словакия (0+9)  +53,1

Как сообщалось ранее, тренеры запретили Пидручному участвовать в мужской эстафете на ЧМ.

Также сообщалось, что словенская биатлонистка едва не застрелила судью на чемпионате мира.

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Сегодня|Спорт

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