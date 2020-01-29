Вторая дисквалификация за неделю: украинских биатлонисток наказали за прокол экс-россиянки

В швейцарском Ленцерхайде очередным проколом Украины завершилась женская эстафета в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону. Украинская команда, за которую выступали Анастасия Рассказова, Любовь Кипяченкова, Оксана Москаленко и Екатерина Бех, пришла к финишу 7-й. Однако позже результат команды был аннулирован.
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Все дело в том, что Екатерина Бех в стрельбе лежа допустила четыре промаха, однако вместо того, чтобы отправиться на штрафной круг, она использовала четвертый запасной патрон. Это и привело к дисквалификации всей украинской команды.
Юниорский чемпионат мира. Эстафета. Юниорки
- 1. Франция – 1:22.49,5 (0+8)
- 2. Россия – 15,4 (1+7)
- 3. Норвегия – 2.08,0 (0+6)...
- DSQ. Украина – 4.30,6 (2+11)
Напомним, ранее сборная Украины была дисквалифицирована на этапе Кубка мира по биатлону в смешанной эстафете. К этому привело опасное движение Пидгрушной с оружием.На огневом рубеже Елена сместилась с одного коврика на другой с винтовкой в руках. А это категорически запрещено, оружие при переходах нужно носить на плечах.
Добавим, что Екатерина Бех, прокол которой привел к дисквалификации нашей сборной на юниорском чемпионате мира, выступает за Украину менее двух лет. Ранее биатлонистка Бех представляла Россию.
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