Вторая дисквалификация за неделю: украинских биатлонисток наказали за прокол экс-россиянки

Екатерина Бех выстрелила вместо того, чтобы отправиться на штрафной круг: наш результат на ЧМ аннулирован

Екатерина Бех / Фото: Instagram

В швейцарском Ленцерхайде очередным проколом Украины завершилась женская эстафета в рамках юниорского чемпионата мира по биатлону. Украинская команда, за которую выступали Анастасия Рассказова, Любовь Кипяченкова, Оксана Москаленко и Екатерина Бех, пришла к финишу 7-й. Однако позже результат команды был аннулирован.

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Все дело в том, что Екатерина Бех в стрельбе лежа допустила четыре промаха, однако вместо того, чтобы отправиться на штрафной круг, она использовала четвертый запасной патрон. Это и привело к дисквалификации всей украинской команды.

Юниорский чемпионат мира. Эстафета. Юниорки

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1. Франция – 1:22.49,5 (0+8)

2. Россия – 15,4 (1+7)

3. Норвегия – 2.08,0 (0+6)...

DSQ. Украина – 4.30,6 (2+11)

Напомним, ранее сборная Украины была дисквалифицирована на этапе Кубка мира по биатлону в смешанной эстафете. К этому привело опасное движение Пидгрушной с оружием.На огневом рубеже Елена сместилась с одного коврика на другой с винтовкой в руках. А это категорически запрещено, оружие при переходах нужно носить на плечах.

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Добавим, что Екатерина Бех, прокол которой привел к дисквалификации нашей сборной на юниорском чемпионате мира, выступает за Украину менее двух лет. Ранее биатлонистка Бех представляла Россию.

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