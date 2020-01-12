Вы не поверите: в туман и порывистый ветер "Ракета" била стойку без промахов, Пидгрушная – в ТОП-20

Биатлон / Фото: IBU

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Программу четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе в воскресенье закрывают масс-старты. Первыми на дистанцию вышли девушки. В воскресенье в Тюрингию на стадион DKB SKI Arena вернулся туман в компании с порывистым ветром, который то убирал пелену с арены, то возвращал ее обратно. И это не могло не отразиться на стрельбе многих биатлонисток, в том числе и единственной украинки.

В женском масс-старте Украина была представлена только Еленой Пидгрушной, которая прошла свой этап эстафеты без единого промаха, однако сегодня уже на первом огневом рубеже промазала дважды. Еще раз ушла на штрафной круг на второй стрельбе и перестала претендовать на награды гонки. В итоге Елена финишировала на 18 месте – как раз ее позиция в Кубке мира.

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После первых двух рубежей абсолютным лидером шла норвежка Тирил Экхофф, которая стремилась подвинуть итальянку Доротею Вирер с первого места в общем зачете. Но на третьем рубеже – стойке – реактивная северянка ушла на штрафные круги, а Доро подобралась поближе к лидерам. И запаса Вирер хватило, чтобы остаться №1 сезона и после финиша.

Тем временем осечками соперниц воспользовалась неувядающая Кайса Макаряйнен – финка, у которой частенько возникают проблемы в стрельбе, особенно стоя, на последних рубежах отстрелялась чисто, и ее уже было не догнать. Даже норвежкам Ройселанд и Экхофф, которые в этом сезоне пребывают в хорошей форме. Вот такой подарок сделала себе "Финская ракета" на день рождение, который праздновала 11 января.

Масс-старт. Женщины

1. Кайса Макаряйнен (Финляндия, 1+0+0+0) 39:58,9

2. Тирил Экхофф (Норвегия, 0+0+3+1) +30,2

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 1+0+1+1) +35,0

...18. Елена Пидгрушная (Украина, 2+1+1+2) +2:26,6

В 15:30 по Киеву на старт выйдут мужчины, в том числе украинец Дмитрий Пидручный и Артем Прима, а мы сообщали, где где смотреть элитные масс-старты Кубка мира по биатлону.

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