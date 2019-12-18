Вышел, выстрелил, победил: украинский мастер индивидуалок возвращается, а мог не бежать из-за кашля

Сергей Семенов / Фото: IBU

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Украинец Сергей Семенов выиграл короткую индивидуальную гонку, которая открывала Кубок IBU в Обертиллиахе. Наш биатлонист был неточен на стрельбище всего раз – на третьем огневом рубеже, и благодаря третьему ходу на лыжне сумел удержаться на первом месте. Ранее мы сообщали, что призер чемпионатов мира по биатлону не попал в заявку сборной Украины.

Второе место занял немец Лукас Фратцшер, а третьим стал норвежец Ларс Хельге Биркланд – оба биатлониста сделали на один неточный выстрел больше Семенова, что не помешало им составить украинцу компанию на пьедестале. Второй результат среди украинцев показал Богдан Цымбал, который занял 21-е место. Отметим, что из-за сокращенной дистанции за промах давали не минуту, а 45 секунд.

Предыдущий личный подиум Семенова на международных соревнованиях был в сезоне-2016/17, когда он финишировал третьим в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Антхольце. А побеждал семь лет назад на чемпионате Европы в Банско. И тоже в своей коронной индивидуалке. В этой же дисциплине Семенов владел Малым хрустальным глобусом.

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"В последнее время я совершенно уверен в стрельбе, плюс сегодня у меня был хороший ход на лыжах, хотя утром я не был уверен, начну ли я вообще, потому что у меня был небольшой кашель. К счастью, я вышел на старт и очень рад этому!" – заявил Семенов.

Кубок IBU. Краткая индивидуальная гонка. Мужчины

1. Сергей Семенов (0+0+1+0) 40.36,9

2. Лукас Фратцшер (0+1+0+1) +50,7

3. Ларс Хельге Биркланд (0+0+1+1) +1.00,8

...13. Андрей Доценко (0+1+0+2) +2.36,7

21. Богдан Цымбал (2+1+ 0+1) +3.13,7

57. Виталий Труш (2+0+1+1) +5.43,9

64. Тарас Лесюк (0+2+2+2) +6.26,7

66. Руслан Бригадир (1+0+0+3) +6.30,6

Ранее мы писали, почему Сергей Семенов не выступит на этапе Кубка мира в Анси. Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал о перспективах на сезон одного из самых титулованных украинских биатлонистов.

"Болельщики ждут, что на этап в Анси поедет Сергей Семенов, но, как я говорил ранее, мы имели долгий разговор. Сергей хочет как можно больше стартов, чтобы подтвердить свою форму. Попробую его задействовать в январе на Кубке мира, – отметил тренер. – Еще есть сложности из-за организации, необходимы разрешения на оружие. Поэтому на следующем этапе будем стартовать этим же составом. Могу сказать стопроцентно, что на январь заменю одного или двух спортсменов".

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