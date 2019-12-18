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Вышел, выстрелил, победил: украинский мастер индивидуалок возвращается, а мог не бежать из-за кашля

18 декабря, 15:09

Сергей Семенов выиграл укороченную индивидуальную гонку на Кубке IBU

Сергей Семенов

Сергей Семенов / Фото: IBU

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Украинец Сергей Семенов выиграл короткую индивидуальную гонку, которая открывала Кубок IBU в Обертиллиахе. Наш биатлонист был неточен на стрельбище всего раз – на третьем огневом рубеже, и благодаря третьему ходу на лыжне сумел удержаться на первом месте. Ранее мы сообщали, что призер чемпионатов мира по биатлону не попал в заявку сборной Украины.

Второе место занял немец Лукас Фратцшер, а третьим стал норвежец Ларс Хельге Биркланд – оба биатлониста сделали на один неточный выстрел больше Семенова, что не помешало им составить украинцу компанию на пьедестале. Второй результат среди украинцев показал Богдан Цымбал, который занял 21-е место. Отметим, что из-за сокращенной дистанции за промах давали не минуту, а 45 секунд.

Предыдущий личный подиум Семенова на международных соревнованиях был в сезоне-2016/17, когда он финишировал третьим в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Антхольце. А побеждал семь лет назад на чемпионате Европы в Банско. И тоже в своей коронной индивидуалке. В этой же дисциплине Семенов владел Малым хрустальным глобусом.

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"В последнее время я совершенно уверен в стрельбе, плюс сегодня у меня был хороший ход на лыжах, хотя утром я не был уверен, начну ли я вообще, потому что у меня был небольшой кашель. К счастью, я вышел на старт и очень рад этому!" – заявил Семенов.

Кубок IBU. Краткая индивидуальная гонка. Мужчины
1. Сергей Семенов (0+0+1+0) 40.36,9
2. Лукас Фратцшер (0+1+0+1) +50,7
3. Ларс Хельге Биркланд (0+0+1+1) +1.00,8
...13. Андрей Доценко (0+1+0+2) +2.36,7
21. Богдан Цымбал (2+1+ 0+1) +3.13,7
57. Виталий Труш (2+0+1+1) +5.43,9
64. Тарас Лесюк (0+2+2+2) +6.26,7
66. Руслан Бригадир (1+0+0+3) +6.30,6

Ранее мы писали, почему Сергей Семенов не выступит на этапе Кубка мира в Анси. Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал о перспективах на сезон одного из самых титулованных украинских биатлонистов.

"Болельщики ждут, что на этап в Анси поедет Сергей Семенов, но, как я говорил ранее, мы имели долгий разговор. Сергей хочет как можно больше стартов, чтобы подтвердить свою форму. Попробую его задействовать в январе на Кубке мира, – отметил тренер. – Еще есть сложности из-за организации, необходимы разрешения на оружие. Поэтому на следующем этапе будем стартовать этим же составом. Могу сказать стопроцентно, что на январь заменю одного или двух спортсменов".

Смотрите также, как мужская сборная Украины финишировала шестой в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

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Сергей Семенов биатлонист сборная Украины по биатлону Кубок IBU индивидуальная гонка

Источники: Сегодня|Спорт , IBU

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