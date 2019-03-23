Йоханнес Бе установил невероятный рекорд после гонки преследования на Кубке мира
Дмитрий Пидручный сохранил право участвовать в завтрашнем масс-старте
Во время сегодняшней гонки преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене лидер сезона Йоханнес Бе, не только завоевал золотую медаль, но и установил рекорд по количеству выигранных за сезон гонок. Бе-младший в начале этапа в пятницу сравнялся с экс-рекордсменами Мартеном Фуркадом и Магдаленой Форсберг, а сегодня обновил свое достижение – 15 выигранных гонок в сезоне 2018/19!
Второе место гонке занял его брат Тарьей Бе, а третье место досталось немцу Арнду Пайфферу. Кстати, никто из первой тройки призеров не отстрелялся на ноль, что удалось сегодня победительнице женской гонки преследования Анастасии Кузьминой.
Украинец Дмитрий Пидручный финишировал 30-м с четырьмя промахами, а Артем Прима смазал целых семь раз и пришел к финишу только 49-м. Пидручный станет единственным представителем Украины в завтрашнем масс-старте.
Гонка преследования. Мужчины
1. Йоханнес Тингнес Бё (0+2+0+1) 32:15,6
2. Тарьей Бё (0+0+0+1) +13,9
3. Арнд Пайффер (0+0+1+0) +18,2
...
30. Дмитрий Пидручный (1+1+0+2) +2:52,2
49. Артем Прима (1+3+2+1) +5:38,6
Напомним, вчера Йоханнес Бе выиграл спринт Кубка мира в Холменколлене, лучший украинский результат – место Пидручного в ТОП-30.
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