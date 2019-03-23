Йоханнес Бе установил невероятный рекорд после гонки преследования на Кубке мира

Дмитрий Пидручный сохранил право участвовать в завтрашнем масс-старте

Йоханнес Бе. Фото: AFP

Йоханнес Бе установил невероятный рекорд после гонки преследования на Кубке мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/66d/cd5/5c966dcd565d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/66d/cd5/5c966dcd565d7.jpg 2019-03-23T19:34:07+02:00 Биатлон Дмитрий Пидручный сохранил право участвовать в завтрашнем масс-старте

Во время сегодняшней гонки преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене лидер сезона Йоханнес Бе, не только завоевал золотую медаль, но и установил рекорд по количеству выигранных за сезон гонок. Бе-младший в начале этапа в пятницу сравнялся с экс-рекордсменами Мартеном Фуркадом и Магдаленой Форсберг, а сегодня обновил свое достижение – 15 выигранных гонок в сезоне 2018/19!

Второе место гонке занял его брат Тарьей Бе, а третье место досталось немцу Арнду Пайфферу. Кстати, никто из первой тройки призеров не отстрелялся на ноль, что удалось сегодня победительнице женской гонки преследования Анастасии Кузьминой.

Украинец Дмитрий Пидручный финишировал 30-м с четырьмя промахами, а Артем Прима смазал целых семь раз и пришел к финишу только 49-м. Пидручный станет единственным представителем Украины в завтрашнем масс-старте.

Гонка преследования. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+2+0+1) 32:15,6

2. Тарьей Бё (0+0+0+1) +13,9

3. Арнд Пайффер (0+0+1+0) +18,2

...

30. Дмитрий Пидручный (1+1+0+2) +2:52,2

49. Артем Прима (1+3+2+1) +5:38,6

Напомним, вчера Йоханнес Бе выиграл спринт Кубка мира в Холменколлене, лучший украинский результат – место Пидручного в ТОП-30.

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