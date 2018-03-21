Юлия Джима думает о завершении карьеры и может провести последнюю гонку на военном ЧМ

Не успели закончить сезон Кубка мира, как уже ошарашили заявлением о завершении карьеры. Нет, не Елена Пидгрушная и не сестры Семеренко, которым за 30, а наш лидер - 27-летняя Юлия Джима. Ну как заявлением - пока только намерением. По прилете из Холменколлена Юля призналась журналистам XSport: "Я думаю, что, скорее всего, это был последний для меня сезон. Я про это не хочу говорить. У каждого свое виденье, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше".

И добавила, что на пик формы так и не вышла, а Олимпийские игры для нее не сложились, потому что она очень не вовремя заболела. Хотя в нашей сборной сезон Джимы был самым успешным. Да и в ее карьере, если говорить о личных достижениях, тоже. Из четырех ее индивидуальных подиумов Кубка мира три пришлось именно на этот сезон.

Подиумы украинских биатлонистов (на Олимпийских играх, чемпионатах и Кубках мира):

Информация о том, что Джима подумывает завязывать со спортом, появлялась и раньше - сразу после Олимпиады. Тогда сообщалось, что Юля тяжело воспринимает негативные высказывания СМИ и болельщиков в адрес команды и ее лично, в частности слухи о романе с главным тренером Урошем Велепцом. Сама Юлия вчера говорить отказалась. А президент федерации Владимир Брынзак заверил, что ни с ним, ни с тренерским штабом тему завершения спортсменка не обсуждала.

"Это к ней вопрос. Я сам больной, дома лежу, ни с кем не общаюсь", - ответил нам Владимир Михайлович.

Но сезон для украинского биатлона не заканчивается, хотя сборная Украины бойкотирует Тюмень, последний этап КМ. "Спортсмены еще поедут на чемпионат мира среди военнослужащих (3-8 апреля в Хохфильцене. - Авт.). Потом отдых, и уже с мая начнут тренироваться. Или с июня. Посмотрим, еще рано об этом говорить".

В федерации биатлона нам назвали состав на чемпионат: Семенов, Прима, Ткаленко, Тищенко, Джима, Варвинец, Кручевая и Дмитренко. Так что, если намерения станут реальностью, соревнования в Хохфильцене вполне могут стать последними в карьере Юлии. Точно ли мы ее там увидим?

"По крайней мере, когда был разговор об участии, она была в заявке. Может, что-то поменялось за последние пять дней, но пока не скажу точно, - объяснил "Сегодня" Александр Беланенко, который едет туда тренером команды. - Пидгрушная и сестры Семеренко? Они "динамовки", не ВСУ".

К слову, несмотря на многочисленные болезни и неудачный сезон, наш капитан, 31-летняя Пидгрушная, говорила, что хочет продолжать выступать, мол, дорогу уступит, когда будет кому.