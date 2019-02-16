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Юлия Джима шесть раз промазала в гонке преследования Кубка мира

Сегодня, 20:37

Победительницей гонки стала немецкая биатлонистка Дениз Херрманн

Херрманн стартовала седьмой, а финишировала первой
Херрманн стартовала седьмой, а финишировала первой. Фото: AFP
Юлия Джима шесть раз промазала в гонке преследования Кубка мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/858/54e/5c685854ed839.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/858/54e/5c685854ed839.jpg Биатлон Победительницей гонки стала немецкая биатлонистка Дениз Херрманн

Сегодня в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в США Солт-Лейк-Сити прошла женская гонка преследования.

"Приключения" биатлонисток начались с первого огневого рубежа, когда начали промахиваться лидеры после спринта – Марте Олсбю Ройселанд и Кайса Макаряйнен. Но и соперницы не уступали в количестве промахов. Даже лидер Кубка мира Доротея Вирер была вынуждена восемь раз заглянуть на круг штрафа! 

Непредсказуемые перемещения по ходу гонки вывели к последнему рубежу в лидеры двух немецких спортсменок – Франциску Хильдебранд и Дениз Херрманн. К этому моменту Хильдебранд вовсе не имела промахов, а у Херрманн был всего один штрафной круг, что стало, пожалуй, главным сюрпризом сегодня на стрельбище. 

А на заключительном рубеже Франциска все-таки дала шанс подруге-сопернице! Ограничившись одним промахом, Хильдебранд умчалась на штрафной круг, и уже не видела, как такую же ошибку допустила и Херрманн! Но Дениз стреляла на пять секунд быстрее, что позволило на выходе со стадиона сократить отставание от лидера до 12-ти секунд. Ну а на дистанции равных экс-лыжнице просто не было: методично сокращая отставание, Херрманн еще до последнего виража буквально пролетела мимо Хильдебранд, и на финише отпраздновала третью в карьере биатлонную победу! 

Для украинских девушек эта гонка сложилась крайне неудачно. Юлия Джима, стартовавшая десятой, с четырьма промахами и слабым ходом опустилась на 33-е место в финишном протоколе. 

Также значительный регресс в гонке продемонстрировала Яна Бондарь. Довольно неплохо проведя лежки с единственным кругом штрафа, Яна вошла в кураж борьбы, и поплатилась за это в стойке. Попытавшись на третьем рубеже отстрелять быстро, она допустила две ошибки, а потом окончательно похоронила свои шансы на зачетную зону еще тремя промахами на четвертой стрельбе. На финише Яна оказалась 48-й после старта с 18-го места.

Результаты гонки преследования
1.  Дениз Херрманн (Германия) – 28.03,4 (0+0+1+1)
2.  Франциска Хильдебранд (Германия) – +4,2 (0+0+0+1)
3.  Кайса Макаряйнен (Финляндия) – +16,5 (2+0+1+0)
...
33.  Юлия Джима (Украина) – +2.46,7 (1+0+1+2)
48.  Яна Бондарь – +4.58,9 (1+0+2+3)

Ранее мы писали, что Йоханнес Бё досрочно выиграл малый Хрустальный глобус.

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Тег биатлон, Кубок мира по биатлону

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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