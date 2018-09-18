Юлия Джима стала чемпионкой Словении по биатлону

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, двукратный призер чемпионатов мира украинская биатлонистка Юлия Джима стала победительницей спринта и гонки преследования на чемпионате Словении по летнему биатлону. Вместе с пятью японскими спортсменками Джима выступала вне конкурса.

В спринтерской гонке украинка, допустившая на один промах больше, на 15 секунд опередила Уршку Пойе, тогда как в пасьюте, стартовав с 15-секундным преимуществом и допустив два промаха, Юлия на 14 секунд опередила японку Фуюку Тачизаки.

Напомним, Джима решила продолжить карьеру и выступать за сборную Украины, но тренироваться будет вместе со словенской командой, которую возглавил экс-тренер женской сборной Украины Урош Велепец.

Мы писали, что российский тренер возглавил женскую сборную Украины по биатлону. Как рассказывал Брынзак, команду решили доверить "молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом".

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