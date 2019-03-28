Юлия Джима: Я бы не хотела пропускать следующий сезон. Но если здоровье не позволит, то, придется"

Украинская биатлонистка не считает сезон провальным: "Брали не количеством, а качеством"

Юлия Джима. Фото: Виталий Лазебник

Юлия Джима: Я бы не хотела пропускать следующий сезон. Но если здоровье не позволит, то, придется" Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c7d/25b/5c9c7d25b7f2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c7d/25b/5c9c7d25b7f2f.jpg 2019-03-28T09:53:06+02:00 Биатлон Украинская биатлонистка не считает сезон провальным: "Брали не количеством, а качеством"

28-летняя чемпионка Олимпийских игр в Сочи и бронзовый призер ЧМ-2019 Юлия Джима сравнила себя с Линдстремом и заселфилась без палки. Напомним, лидер нашей биатлонной сборной начала сезон с золотой медали в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке, но затем проблемы со здоровьем не позволили украинке демонстрировать привычные результаты.

Ранее президент федерации биатлона Владимир Брынзак подвел итоги биатлонного сезона: "Результатами доволен, а подготовкой – нет".

- Юлия, на биатлонистов часто обрушивается много критики и от болельщиков, и от СМИ. Поэтому интересно из ваших уст услышать, как оцениваете этот сезон?

- Сезон на сезон не попадает. К критике уже привыкли. Не считаю, что сезон плохой. Я говорю и за себя лично, и за команду. У нас медали везде: и на чемпионате мира, и на Европе, и на юниорском мире, на этапах Кубка мира. Пусть мы брали не количеством, а качеством. Раньше радовались одной медали на Европе, а сейчас столько медалей – и столько критики. Мне это чуть-чуть непонятно. Да, разбаловали (улыбается). Были у меня такие полосы, когда неважно себя чувствуешь. Я накануне сезона заболела. Если на первые три гонки меня хватило, то потом уже не тянула после болезни. Мой пример не один такой. Можно сравнить с тем же шведом Фредриком Линдстремом, с которым мы заболели в одно время. Он пропустил почти весь сезон (и после ЧМ 29-летний швед завершил карьеру. – Авт.). Я решила бегать, не пропуская. Поэтому вылилось во что вылилось.

- У Фуркада тоже были проблемы.

- Да, так же у Кайсы Макаряйнен. Начала классно, феерически, а потом у нее спады пошли. Много таких спортсменов. И ты не знаешь, от чего это зависит. Кайса говорила: "Я даже не знаю, что сказать, не понимаю, почему так". Факторов много. И это не только биатлонист – где-то с лыжами не угадали, где-то еще что-то. И потом с кого спрос? Со спортсмена (смеется).

- Как себя чувствуете сейчас? Как ваша спина?

- Уже получше. А спину я жду. Доктор, с которым я работаю, сейчас в отпуске. Вот в апреле будем заниматься этим.

- Владимир Брынзак говорил, что вы можете пропустить следующий сезон. Уже приняли решение?

- Еще нет. Я бы очень не хотела пропускать. Но если здоровье не будет позволять, то, наверное, придется. Поэтому сейчас нужно все пройти, проконсультироваться, найти варианты, как это все решить, и тогда уже, исходя из этого, можно будет конкретно говорить о дальнейшем.

- Вы в этом сезоне много тренировались индивидуально, отдельно от команды. Насколько это дало плоды?

- Ну, у меня не было такого, что лично мной занимались. Я осталась с тренером, с которым проработала три года и с которым у меня пошел результат вверх (Урошем Велепцом. – Авт.). Понятно, мне было комфортно. У меня нет времени экспериментировать и искать что-то новое. В этом году – да, не справилась со здоровьем, а так бы все могло быть намного лучше. Потому что началось все гораздо лучше! (Смеется.) (Юлия начала сезон с победы в индивидуальной гонке на первом этапе КМ в Поклюке. – Авт.).

- Удалось ли наладить контакт с главным тренером женской сборной Андреем Прокуниным?

- Да, мы с ним общались еще весной, проговорили план действий. Он согласился со мной. Если бы были какие-то непонятки, надо было присутствовать на отборах. Так получилось, что у нас была немного разная программа: мы подходили к началу сезона по-разному, я с ними не пересекалась, и, конечно, совместные контрольные тренировки мы не могли пробежать. Но все было обговорено: решали по эстафетам, соревнованиям, по гонкам, кто будет бегать. У меня с Прокуниным вопросов, слава богу, не возникало.

- Какие планы на отпуск?

- Я о своих планах не люблю рассказывать (смеется). Посмотрим. Главное, провести весело время.

Как раз на этой фразе к Юлии тихонько подошли смеющиеся Роман Вирастюк, экс-толкатель ядра, а теперь директор департамента олимпийских видов спорта в министерстве, и замминистра спорта Николай Даневич – сделали с биатлонисткой селфи и похвастались, что получилось отлично даже без селфи-палки. "Когда руки длинные, она и не нужна", – заметили мы.

Ранее с "Сегодня" пообщался герой ЧМ по биатлону Дмитрий Пидручный: "Это незабываемые чувства, когда звучит гимн Украины". Украинские биатлонисты вернулись на родину после завершения последнего этапа Кубка мира.

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