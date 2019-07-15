"Загнали паренька": следователи назвали вероятную причины смерти восходящей звезды биатлона

17-летний Артемий Хасанкаев отошел от туристической группы в горах Крыма и живым его больше не видели

В cледственном комитете РФ сообщили, что причиной гибели 17-летнего российского биатлониста Артемия Хасанкаева в аннексированном Крыму могла стать патология сердечно-сосудистой системы. По факту гибели спортсмена возбуждено уголовное дело.

Напомним, что российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб на сборах в Крыму. В субботу, 15 июня, 17-летний спортсмен отошел от туристической группы, имея при себе только лыжные палки, и не вернулся. Были задействованы кинологи. В воскресенье, 16 июня, Хасанкаева удалось обнаружить. К приходу спасателей он был мертв.

Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. Принимал участие на чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрбли (Словакия) и занял 14-е место в индивидуальной гонке. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России в минувшем сезоне Хасанкаев занял третью строку.

Интересно, что сообщение cледственного комитета о том, что причиной гибели 17-летнего биатлониста могла стать патология сердечно-сосудистой системы, вызвало еще больше вопросов у российских болельщиков. Вот что они пишут в соцсетях:

Почему его допустили до тренировок врачи??? С паталогией-то... Он же наверняка проходил медобследование

Загнали паренька... В переходный возраст нужно грамотно и осторожно дозировать нагрузки.

Как сообщалось ранее, в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

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