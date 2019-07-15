Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости биатлона

"Загнали паренька": следователи назвали вероятную причины смерти восходящей звезды биатлона

15 июля, 11:24

17-летний Артемий Хасанкаев отошел от туристической группы в горах Крыма и живым его больше не видели

В cледственном комитете РФ сообщили, что причиной гибели 17-летнего российского биатлониста Артемия Хасанкаева в аннексированном Крыму могла стать патология сердечно-сосудистой системы. По факту гибели спортсмена возбуждено уголовное дело.

Напомним, что российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб на сборах в Крыму. В субботу, 15 июня, 17-летний спортсмен отошел от туристической группы, имея при себе только лыжные палки, и не вернулся. Были задействованы кинологи. В воскресенье, 16 июня, Хасанкаева удалось обнаружить. К приходу спасателей он был мертв. 

Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. Принимал участие на чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрбли (Словакия) и занял 14-е место в индивидуальной гонке. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России в минувшем сезоне Хасанкаев занял третью строку.

Интересно, что сообщение cледственного комитета о том, что причиной гибели 17-летнего биатлониста могла стать патология сердечно-сосудистой системы, вызвало еще больше вопросов у российских болельщиков. Вот что они пишут в соцсетях:

  • Почему его допустили до тренировок врачи??? С паталогией-то... Он же наверняка проходил медобследование
  • Загнали паренька... В переходный возраст нужно грамотно и осторожно дозировать нагрузки.

Как сообщалось ранее, в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

Также мы писали, что на острове Мэн насмерть разбился очередной известный мотоциклист. Погибшему во время гонки на проклятой трассе англичанину Дейли Мэтисону было 27 лет. У него остались жена и дочка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег биатлон

Вы сейчас просматриваете новость " "Загнали паренька": следователи назвали вероятную причины смерти восходящей звезды биатлона". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доротея Вирер после капельницы едва не победила в веломарафоне

8 июля, 19:58

Лучшая биатлонистка мира преодолела 55 километров со вторым результатом

Биатлонистке Юлии Журавок подарили квартиру в Сумах

5 июля, 10:26

На жилье спортсменке скинулись деньгами обладминистрация и Федерация биатлона

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео

На что способно обычное дегтярное мыло

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Самые красивые выпускницы Киева в Instagram (фото)

Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото

15 красавиц российского кино

Простой способ удалить царапины

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты всех матчей турнира

Сегодня, 00:02

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. За третье место поспорят Нигерия и Тунис

"30 лет в запое": Ломаченко познакомил публику со своим зеленым братом Пашей

Вчера, 20:13

Украинский боксер озадачил болельщиков неожиданным видео. "Походу перебоксировал", – считают подписчики звезды

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 18:11

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 15:16

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон

13 июля, 16:42

В финале юниорского Уимблдона украинка Дарья Снигур обыграла в двух сетах американку Алексу Ноэль

Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь