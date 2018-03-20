Заставляют поехать туда: американский биатлонист высказался о бойкоте Кубка мира в России

Чемпион мира-2017 американец Лоуэлл Бейли высказал мнение о том, Международная федерация биатлонистов (IBU) вынуждает сборные ехать на заключительный этап Кубка мира в Тюмень, чтобы не терять квоты на следующий сезон.

Напомним, что сборная Украины по биатлону не поедет на Кубок мира в Россию. Более того, было принято решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать любые соревнования на территории России.

"Я знаю о многих странах и командах, которые хотели бы поддержать бойкот тюменских стартов. Та же сборная Чехии, например, участвовать там не будет, хотя должна туда ехать, чтобы не потерять свои квоты на следующий сезон. Люди должны понять, что у IBU есть достаточно власти, чтобы заставить биатлонистов поехать туда.

Голоса федераций достаточно весомы, но в IBU их не слышат. Спортсмены – это те, на ком держится спорт, но нас все же не слушают. Международный союз биатлонистов должен обеспечивать честные соревнования", - считает 36-летний спортсмен, завершивший карьеру после предыдущего этапа.

Кроме Украины тюменский этап будут бойкотировать сборные США, Канады, Чехии, а также олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон. За это шведскому биатлонисту пригрозили расстрелом в России.