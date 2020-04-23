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"Застрял дома с женой и двумя психами": трудности карантина легендарного биатлониста

23 апреля, 21:58

Елена Павлова

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад уже начинает шутить по поводу самоизоляции

Пятикратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад уже начинает шутить по поводу изоляции во время пандемии коронавируса. Ранее мы сообщали, что организаторы Кубка мира перепутали и отправили Фуркаду награду за победу в сезоне, а Йоханнес Бе получил приз за первое место в зачете индивидуальных гонок.

Читайте также: Ушел чемпионом: великолепный Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в сезоне и своей карьере

"Застрял дома с женой и двумя психами", – заметил Фуркад-младший в описании профиля. Отметим, что легендарный французский биатлонист и его гражданская жена Элен Узабьега воспитывают двоих дочерей. Манон родилась в 2015 году, а малышка Инес появилась на свет в 2017-м.

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Напомним, что после сезона-2019/20 Мартен Фуркад завершил карьеру. Однако его болельщики уже начинают шутить, что после "заточения" на карантине француз передумает и вернется в биатлон.

Ранее также капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал о прощании с Фуркадом: "Мартен для меня не кумир, но я равнялся на него".

Смотрите также, как сборная Украины успешно завершила международный биатлонный сезон-2019/2020

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Источник: Сегодня|Спорт

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