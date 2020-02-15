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"Жаль, что нельзя убрать Логинова из итоговых результатов": Бе возмущен чемпионом мира из России

15 февраля, 20:15

Олимпийский чемпион, норвежец Тарьей Бе считает, что Логинов не заслуживает победы

Тарьей Бе

Тарьей Бе / Фото: Reuters

Норвежский биатлонист Тарьей Бе занял в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце самое обидное четвертое место и после гонки выразил недовольство победой россиянина Александра Логинова, который ранее отбывал дисквалификацию за использование допинга. Ранее мы писали, что украинец занял десятое место на чемпионате мира, а выиграл "горевший" на допинге россиянин.

Александр Логинов

Александр Логинов / Фото: Reuters

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"Трудно быть четвертым на чемпионате мира, зная, что тот, кто взял "золото", ранее был дисквалифицирован за допинг, – говорит разочарованный Тарьей. – По моим ощущениям, это немного недостойно нас — тех, кто честно борется. Сегодня Россия уже была в заголовках, и мы получили олимпийскую "бронзу" из-за того, что они обманули всех на Играх в Сочи, а теперь из-за того же я теряю "бронзу". Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов. Он не заслуживает того, чтобы стоять здесь. Он отказывается от общения с норвежской прессой? Понимает, что будут не поздравительные, а куда более сложные вопросы".

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Ответил Бе-старший и по поводу своих поздравлений Александру Логинову, который пригласил всех пожить у него на соседней кровати: россиянин заверяет в своей "чистоте".

"Мы придем на церемонию, и я протяну руку. Конечно, сейчас он чист, но исторически… Сегодня был франко-норвежский поединок, но пришёл русский и вмешался. Не уважаю людей, которые обманывали", — дает слова Тарьей NRK.

Напомним, что жена Логинова – украинская биатлонистка Мария Кручова.

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