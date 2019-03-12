"Первые слова Димы по телефону: "Можеш в цьо повірити?!" – жена нашего героя чемпионата мира

"Маленькая месть" Дмитрия Пидручного. Его жена Ольга – о просмотре чемпионата мира с маленькой дочкой и подколах

Чмоки после награждения. Поздравления герою от женской команды. Фото К. Клименко.

"Первые слова Димы по телефону: "Можеш в цьо повірити?!" – жена нашего героя чемпионата мира Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/75d/8b8/5c875d8b8a19b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/75d/8b8/5c875d8b8a19b.jpg 2019-03-12T09:28:00+02:00 Биатлон "Маленькая месть" Дмитрия Пидручного. Его жена Ольга - о просмотре чемпионата мира с маленькой дочкой и подколах

Обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бе, проигравший в воскресенье нашему Дмитрию Пидручному "золото" в пасьюте на чемпионате мира, считает свое "серебро" позором: "Мы здесь, на чемпионате мира, и отдаем "золото" украинцам". Пока норвежец не понимает, как его обыграл "какой-то украинец", мы наслаждаемся послевкусием. Eurosport, кстати, назвал выступление Пидручного "маленькой приятной местью" после 4-го места в спринте и отметил, что победителей не судят.

На следующий день мы связались с женой Дмитрия, экс-би­­ат­­лонисткой Ольгой Полещиковой, и узнали, как она отреагировала на достижение мужа. "Я люблю смотреть биатлон са­­ма с доченькой (Ирой. — Авт.). Последний круг у нас получился громким". Сразу после гонки Дмитрий говорил с кем-то по телефону. Поинтересовались, не с Ольгой ли: "Нет. Он не берет телефон. Министр спорта Игорь Жданов позвонил президенту фе­­дерации Владимиру Брынзаку, и тот передал трубку. А кто еще может так сразу звонить? (Смеется.) Когда я его поздравила, первое, что он сказал: "Ти в цьо можеш повірити?! Бо я ще нє". Дочка видела медаль на фото. Но ей всего 3,5, она не понимает, что такое соревнования. Мы с ней гуляли, потом включили гон­­ку, говорю: "Смотри. Будет стрельба — позовешь меня". А она: "Папа наш первый!. Думаю: "Устами младенца..." — папа наш таки первый. Он ей показал иг­­рушку с награждения: "Ирусь, я динозаврика привезу". У нас медали на видном месте — они для нее не новость". Ира тоже пробовала немного ездить на лыжах: "Не просто немного! В 2,5 поставили ее на лыжи. Берем чай в термосе и ходим по 3 км за ручку. Палочки не берем, чтобы желание не отбить".



Домашний фан-клуб жены и дочери

Перед ЧМ тренер Юрай Санитра отправил Диму домой для психологической перезагрузки: "Он был дома четыре дня. Действительно, эмоционально был очень изнуренный. Такая апатия, никуда не хотелось ехать. Он два месяца почти до этого не был дома. Когда нет соревнований, мы говорим по 3—4 раза в день. Сезон был сложный для всего мужского биатлона, но Дима вышел на новый уровень. Когда он выиграл, не мог поверить. А я в него верила. Знала, рано или поздно, когда он сам поверит в себя, будет "золото". Как показал этот чемпионат, Дима, отдувайся и за мужскую, и за женскую команды (смеется). В начале сезона он переболел и на Новый год нехорошо себя чувствовал. Рада, что наконец пик формы выпал на мир".

Ольга также поделилась, кто ее любимый биатлонист: "Мы начинали встречаться еще юниорами. Знаете как, все создают себе кумиров. Он мне говорил: "Мне вот нравится Свендсен, Бьорндален. А тебе кто?". А я ответила: "Мой любимый биатлонист еще не выступает". Теперь он меня подкалывает: "А теперь выступает!"

А в Эстерсунде — время индивидуальных гонок. Сегодня — женская, завтра — мужская. Кстати, самая нелюбимая у Пидручного.

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АВТОР: Катерина Макаревская Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.