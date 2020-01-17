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Женская эстафета в Рупольдинге: онлайн трансляция Кубка мира по биатлону

17 января, 12:43

Следим за эстафетной гонкой и украинскими биатлонистками, которые выступают в звездном составе

Юлия Джима. Украина - претендент на медаль в эстафете

Юлия Джима. Украина - претендент на медаль в эстафете / Фото: Getty Images

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге сегодня, 17 января, проходит женская эстафета. Сборная Украины примет в ней участие под седьмым стартовым номером, а за нашу команду побежит звездный состав – Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная, которые брали "золото" на Олимпиаде 2014 года. Мы проведем онлайн женской эстафеты – будем сообщать о важных событиях на трассе, показывать яркие фото из Рупольдинга и давать оперативные результаты. Гонка начнется в 15:30.

Биатлон, женская эстафета в Рупольдинге

Женская эстафетная команда Украины в рейтинге этого сезона Кубка мира занимает седьмую строчку. Лидирует неудержимая Норвегия, на второе месте Швейцария, на третьем – Швеция. Выше нас котируются также команды России, Франции и Германии. В общем зачете Кубка мира наивысшую позицию позицию среди украинок занимает опытная Елена Пидгрушная, она входит в ТОП-20 в мире на сегодняшний день. Юлия Джима и сестры Семеренко идут в четвертом десятке генеральной классификации.

На прошлом этапе Кубка мира по биатлону, в немецком Оберхофе, женская сборная Украины заняла шестое место в эстафете. Тогда вместо Виты Семеренко бежала Анастасия Меркушина, и на первом этапе она завершила свою часть дистанции лишь на 17-й строчке, а все участницы после нее результат улучшали.

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Фаворитки на победу сегодня – норвежские биатлонистки. Но и наши спортсменки претендуют на медаль. По коэффициентам букмекеров, шансы сборной Украины войти в ТОП-3 сегодня равны примерно 30 процентам.

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Валя Семеренко побежит на третьем этапе

Валя Семеренко побежит на третьем этапе / Фото: Getty Images

Интересно, что в прошлом году Валентина Семеренко стала чемпионкой мира по летнему биатлону

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Источник: Сегодня|Спорт

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