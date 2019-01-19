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Женская сборная Украины провалила эстафету на Кубке мира по биатлону

Сегодня, 18:26

В эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге наши биатлонистки отстали от победительниц почти на четыре минуты и заняли итоговое 15-е место

КМ по биатлону в Рупольдинге. Женская эстафета
КМ по биатлону в Рупольдинге. Женская эстафета. Фото: AFP
Женская сборная Украины провалила эстафету на Кубке мира по биатлону //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/34f/7ba/5c434f7baccb2.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/34f/7ba/5c434f7baccb2.jpg Биатлон В эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге наши биатлонистки отстали от победительниц почти на четыре минуты и заняли итоговое 15-е место

Женская команда Франции по биатлону победила в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Француженки финишировали с временем 1 час 9 минут 27,7 секунды, использовав четыре дополнительных патрона на огневых рубежах. Второе место заняла команда Норвегии (+11,5 секунды; 7 патронов), третьими стали спортсменки команды Германии (+23,4; 9).

Сборная Украины отстала от победителей почти на четыре минуты, заняв итоговое 15-е место. Наши биатлонистки использовали 7 дополнительных патронов. В составе украинской команды в эстафете бежали Анастасия Меркушина, Валя Семеренко, Юлия Журавок и Вита Семеренко.

В воскресенье на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдут масс-старты, в которых Украину будет представлять лишь Дмитрий Пидручный.

Ранее украинские мужчины заняли седьмое место в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге. А победителями стали норвежские биатлонисты.

Результаты женской эстафеты:

1. Франция (0+4)  1:09:27,7
2. Норвегия (0+7)  +11,5
3. Германия (0+9)  +23,4
4. Швеция (0+9)  +1:29,0
5. Россия (0+14)  +1:46,2
6. Словакия (1+7)  +1:57,7
7. Австрия (2+5)  +2:03,5
8. Беларусь (2+7)  +2:07,8
...
15. Украина (0+7)  +3:56,7

Кубок мира по биатлону, биатлонистка

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