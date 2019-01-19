Женская сборная Украины провалила эстафету на Кубке мира по биатлону
В эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге наши биатлонистки отстали от победительниц почти на четыре минуты и заняли итоговое 15-е место
Женская команда Франции по биатлону победила в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Француженки финишировали с временем 1 час 9 минут 27,7 секунды, использовав четыре дополнительных патрона на огневых рубежах. Второе место заняла команда Норвегии (+11,5 секунды; 7 патронов), третьими стали спортсменки команды Германии (+23,4; 9).
Сборная Украины отстала от победителей почти на четыре минуты, заняв итоговое 15-е место. Наши биатлонистки использовали 7 дополнительных патронов. В составе украинской команды в эстафете бежали Анастасия Меркушина, Валя Семеренко, Юлия Журавок и Вита Семеренко.
В воскресенье на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдут масс-старты, в которых Украину будет представлять лишь Дмитрий Пидручный.
Ранее украинские мужчины заняли седьмое место в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге. А победителями стали норвежские биатлонисты.
Результаты женской эстафеты:
1. Франция (0+4) 1:09:27,7
2. Норвегия (0+7) +11,5
3. Германия (0+9) +23,4
4. Швеция (0+9) +1:29,0
5. Россия (0+14) +1:46,2
6. Словакия (1+7) +1:57,7
7. Австрия (2+5) +2:03,5
8. Беларусь (2+7) +2:07,8
...
15. Украина (0+7) +3:56,7
Вы сейчас просматриваете новость " Женская сборная Украины провалила эстафету на Кубке мира по биатлону". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"