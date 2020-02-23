Женский масс-старт на чемпионате мира по биатлону: есть ли шансы у Пидгрушной на личную медаль

Чемпионат мира-2020 по биатлону в Италии закрывает самая контактная гонка биатлона – масс-старт, где 30 участников стартуют одновременно, поэтому нужно быстро уносить ноги, чтобы избежать завала и поломки лыж, палок и даже винтовок. Первыми на дистанцию сегодня выйдут девушки. И среди них будет одна-единственная украинка – стойкий капитан нашей сборной Елена Пидгрушная. Онлайн женского масс-старта уже идет на нашем сайте.

Гонка с массовым стартом в Антхольц-Антерсельве начнется в 13:30 по киевскому времени, и мы уже рассказывали, где смотреть женский масс-старт в Украине.

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Фаворитом гонки у букмекеров считается итальянская биатлонистка Доротея Вирер, у которой на домашних трассах две личные победы. На ее "золото" принимаются ставки с коэффициентом 4,00. Ожесточенную конкуренцию ей должна составить норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая выиграла в Антхольце три "золота" – два и которых в команде. Третий претендент на победу – немка Дениз Херманн – 5,50, которая буквально летит по трассе, но имеет проблемы со стрельбой.

Украинка Пидгрушная, которая занимает 23 место в общем зачете, не большой специалист масс-стартов. В этом сезоне гонку в Анси Елена закончила 19-й, в Оберхофе была 18-й. У аналитиков контор она – 17 в очереди на победу – 40,0.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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