Женский спринт на чемпионате мира по биатлону выиграет Экхофф, украинок в топ-10 не будет – букмекеры

Витоцци и Вирер - среди кандидатов на пьедестал / Фото: Reuters

Сегодня, как и вчера, единственный старт на чемпионате мира по биатлону начнется в 15:45 по киевскому времени. В пятницу проведут самую быструю гонку у представительниц прекрасного пола. Читайте также: Биатлон смотреть онлайн – женский спринт 14 февраля.

Букмекеры главным претендентом на успех считают лидера общего зачета Кубка мира – 29-летнюю норвежку Тирил Экхофф (коэффициент – 4.00). Коэффициент на победу кого-то из фаворитов – довольно высокий, поскольку гонка очень быстротечная. Недалеко от Экхофф – немка Дениз Херрманн (5.00) и итальянка Доротея Вирер (6.00). Как мы писали, Херрманн – самая быстрая биатлонистка в мире. Чуть меньше шансов, по мнению контор, – у шведки Эберг и норвежки Олсбю-Ройселанн (по 8.00), чешки Давидовой (12), финки Макаряйнен и итальянки Витоцци (15).

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Коэффициенты на победу кого-либо из украинок – заоблачные: на Джиму – 50, на трио ее подруг по сборной – 100. То, что Юлия попадет на пьедестал, оценивают коэффициентом 16, а подобный "подвиг" в исполнении Пидгрушной или сестер Семеренко – 35. Хотя Вита Семеренко брала "бронзу" Олимпиады-2014 именно в спринте. Даже на попадание в десятку лучших Джимы дают 3.20, а на Семеренко и Пидгрушну – 7.00.

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