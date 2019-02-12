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Знаменитая биатлонистка потеряла винтовку во время перелета на этап Кубка мира

Вчера, 18:30

Кайса Макаряйнен пропустила рейс в Солт-Лейк-Сити на восьмой этап Кубка мира по биатлону

Кайса Макаряйнен
Кайса Макаряйнен. Фото: Instagram
Знаменитая биатлонистка потеряла винтовку во время перелета на этап Кубка мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2f4/58b/5c62f458b6b88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2f4/58b/5c62f458b6b88.jpg Биатлон Кайса Макаряйнен пропустила рейс в Солт-Лейк-Сити на восьмой этап Кубка мира по биатлону

Знаменитая биатлонистка Кайса Макаряйнен потеряла винтовку и не попала на рейс в Солт-Лейк-Сити (США), где будет проходить восьмой этап Кубка мира, сообщает финское издание Yle. Спортсменка планировала лететь в Солт-Лейк-Сити из канадского Кэнмора через Сиэтл, но рейс был отменен. Как сообщает издание, в итоге финская сборная решила лететь на этап Кубка мира через Торонто. Но там Макаряйнен несколько часов не могла найти свою винтовку, из-за чего пропустила следующий рейс на Солт-Лейк-Сити. Отмечается, что Мякяряйнен уже прибыла в Атланту (США), оттуда биатлонистка будет добираться до Солт-Лейк-Сити.

Ранее сборная Украины назвала состав на этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. На американском этапе выступят только семеро украинских биатлонистов.

Напомним, что из-за сильных морозов на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе отменили две спринтерские гонки. А дистанции индивидуальных гонок пришлось сократить.

Также морозы отпугнули зрителей. Накануне гонок организаторы канадского этапа Кубка мира искали через интернет пару сотен людей, которые были бы готовы посетить соревнования.

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Тег винтовка, Кубок мира по биатлону, биатлонистка, Кайса Макаряйнен

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Источники:

Сегодня|Спорт , РСпорт

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