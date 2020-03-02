"Зрителей не будет, но нет проблем, что мы были в Италии менее двух недель назад": Фуркад о Нове-Место

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад высказался по поводу ситуации с седьмым этапом Кубка мира в Нове-Место, который состоится с 5 по 8 марта. Ранее мы сообщали, что Кубок мира в Чехии пройдет при пустых трибунах – из-за угрозы распространения коронавируса зрителей на гонки допускать не будут.

"Нестыковки из-за коронавируса продолжаются. Чешские болельщики не смогут посетить этап Кубка мира в Нове-Место, но нет никаких проблем с тем, что приедут все биатлонисты, несмотря на то что все мы были на Севере Италии меньше двух недель назад (семь дней)… " – написал в своем Twitter Фуркад, намекая на то, что именно в Италии наибольшее количество больных коронавирусом в Европе.

/ Фото: Reuters

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Международный союз биатлонистов на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу проведения этапа Кубка мира в Нове-Место:

"IBU может подтвердить, что чешские власти разрешили провести этап Кубка мира в Нове-Место, но соревнования будут закрыты для зрителей. IBU всегда заявлял, что будет следовать любым правилам и требованиям, предъявляемым государственными властями в отношении распространения коронавируса. Мы сожалеем о том, что в этом году на трибунах не будет 100 тысяч зрителей, что делает этот опыт уникальным для наших спортсменов. В настоящее время IBU поддерживает связь с хозяевами этапа, чтобы иметь возможность своевременно информировать болельщиков о возврате билетов".

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