Звезда мирового биатлона на карантине захотела иметь пятерых детей, а ее муж спрятал весы

Во время карантина из-за коронавируса спортсмены находят себе новые занятия. Хотя, скажем, биатлонистам и так положено отдыхать, ведь сезон у них завершился, хоть и досрочно. Звездная итальянка Доротея Вирер поделилась с подписчиками в соцсетях тем, как проводит время.Мы писали, что Вирер выиграла Большой хрустальный глобус.

29-летняя спортсменка сейчас отдыхает в домашней атмосфере:

"Я вернулась из Финляндии физически и морально истощенной. Сейчас я сплю до 11 или 12 – значит, я очень устала. Первые несколько дней я спала, ела, смотрела телевизор и читала в социальных сетях. Прекрасно чувствую себя себя на диване, время от времени делаю небольшую уборку: я занята. Я разобрала свои куртки – их более 40! Сумасшествие. Но на весы я не посмела встать: думаю, уже прибавила два килограмма. Мой муж Стефано спрятал их от меня".

В эти дни Доротея задумалась о детях:

"Я бы хотела пять. Но посмотрим, может быть, я остановлюсь после первого. Не знаю, отдала бы я их в биатлон или нет, однако я бы определенно привела их в спорт, но не заставляя. Я бы не хотела, чтобы на них давили большие ожидания".

Рассказала Вирер о своем будущем в биатлоне:

"Я до сих пор не знаю, продолжу ли я карьеру, поскольку очень устала в конце сезона. Я пользуюсь паузой, чтобы прочитать кучу сообщений от болельщиков, и ожидаю прибытия Большого хрустального глобуса и Малого в масс-стартах. Они будут храниться у моей мамы, которая больше меня радуется моим трофеям".

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