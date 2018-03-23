Звезды украинского биатлона встретились с болельщиками в Буковеле

На выходных в Буковеле в рамках социального проекта "Эксперты биатлона-3" болельщики встретились с известными биатлонистами Андреем Дериземлей и Ириной Меркушиной. Вместе с биатлонистами любители этого вида спорта посмотрели и прокомментировали женскую гонку преследования и мужскую эстафету восьмого этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене. Этот этап стал завершающим для сборной Украины в сезоне 2017-2018, поскольку этап в Тюмени наша команда бойкотирует.

На встрече также присутствовали родители капитана мужской сборной Дмитрия Пидручного. Приехал из Новояворовска Львовской области и Виталий Кильчицкий. Он заявил о своем возвращении в биатлон после годичной паузы.

В женском пасьюте участвовали две представительницы от Украины. Юлия Джима финишировала пятой, Анастасия Меркушина – 36-й. В мужской эстафете сборная Украины заняла 12-е место, тем самым практически потеряв квоту представлять пять биатлонистов на следующий сезон.

"Женская гонка преследования закончилась на хорошей ноте. Юлия Джима – молодец, и хоть середина сезона у нее выпала, но здесь завершила на позитиве. Настя тоже молодец, собралась, боролась. Видно, что задел на следующий сезон есть. И очень приятно, что финальные гонки я посмотрела в теплом биатлонном кругу, где есть атмосфера дружбы, где все болеют за каждого спортсмена сборной, и не только за наших, но и радуются победам других. Приятно, что и хозяева музея-усадьбы знают не понаслышке, что такое труд спортсмена, они и сами спортивные, и переживают душой за наш биатлон", – поделилась впечатлениями Ирина Владимировна Меркушина.

"Я ждал более яркого результата от мужской сборной, ведь прошлый сезон был не плохой с очевидным прорывом у многих спортсменов, потому я предполагал, что будет более серьезный прогресс. Потеря квоты это очень плохо, другие страны тоже не стоят на месте, права на ошибку у стартующих будет еще меньше. Как и возможности обкатывать новых спортсменов. А встреча мне понравилась: искренне, дружелюбно, на хорошом уровне – я поддерживаю такие встречи. В принципе я за любые мероприятия, которые пропагандируют спорт, а за биатлон приятней вдвойне – такое движение, как "Эксперты биатлона", и другие события способствуют развитию спорта в Украине", – прокомментировал Андрей Дериземля.

На закрытие сезона на проекте "Эксперты биатлона-3" в Буковель приехали болельщики из Киева, Львова, Чернигова, Хмельницкого. Во время встречи состоялась автограф-сессия с известными спортсменами, прогнозирование, "живое" комментирования, батл-викторина на знание истории украинского биатлона, а также другие конкурсы с призами.