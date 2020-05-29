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10 лет победе: смотрите, как Виталий Кличко нокаутировал малоизвестного поляка

29 мая, 12:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец проводил четвертую защиту титула чемпиона после возвращения на ринг

10 лет назад знаменитый украинский боксер Виталий Кличко одержал яркую победу над польским супертяжеловесом Альбертом Сосновским. Напомним, что в середине апреля исполнилось 16 лет мести за брата Виталия Кличко левше с трагической судьбой Корри Сандерсу.

В 2005 году Виталий Кличко вынужден был завершить карьеру из-за травм. Но спустя три года украинец снова вернулся на ринг и в первом же поединке вернул себе титул чемпиона мира по версии WBC, победив обладателя пояса Сэмуэла Питера.

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После этого Кличко победил Хуана Карлоса Гомеса, Криса Арреолу, Кевина Джонсона, а 29 мая 2010 года в Гельзенкирхене, Германия, состоялась четвертая защита титула украинцем в бою против Сосновского.

Поляк был явным аутсайдером поединка, а ход боя только подтвердил это. Украинец полностью доминировал на ринге, то и дело сокрушая соперника мощными ударами. Тем не менее, Сосновскому удалось выстоять до 10-го раунда. Но очередная атака Виталия не оставила шансов. Украинец зажал поляка в углу и мощным ударом с правой отправил того на настил ринга. Рефери даже не стал отсчитывать нокдаун, просигнализировав о победе Кличко-старшего.

После этого Виталий Кличко провел еще пять поединков на профессиональном ринге, после чего окончательно завершил карьеру. Свой последний бой украинец провел 8 сентября 2012 года против немца Мануэля Чарра в Москве. Всего украинец одержал 45 побед и дважды проиграл, но оба раза – из-за травм. В 2018 году Виталия Кличко включили в Международный зал боксерской славы.

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бокс боксер Виталий Кличко нокаут

Источник: Сегодня|Спорт

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