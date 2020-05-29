10 лет победе: смотрите, как Виталий Кличко нокаутировал малоизвестного поляка

10 лет назад знаменитый украинский боксер Виталий Кличко одержал яркую победу над польским супертяжеловесом Альбертом Сосновским. Напомним, что в середине апреля исполнилось 16 лет мести за брата Виталия Кличко левше с трагической судьбой Корри Сандерсу.

В 2005 году Виталий Кличко вынужден был завершить карьеру из-за травм. Но спустя три года украинец снова вернулся на ринг и в первом же поединке вернул себе титул чемпиона мира по версии WBC, победив обладателя пояса Сэмуэла Питера.

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После этого Кличко победил Хуана Карлоса Гомеса, Криса Арреолу, Кевина Джонсона, а 29 мая 2010 года в Гельзенкирхене, Германия, состоялась четвертая защита титула украинцем в бою против Сосновского.

Поляк был явным аутсайдером поединка, а ход боя только подтвердил это. Украинец полностью доминировал на ринге, то и дело сокрушая соперника мощными ударами. Тем не менее, Сосновскому удалось выстоять до 10-го раунда. Но очередная атака Виталия не оставила шансов. Украинец зажал поляка в углу и мощным ударом с правой отправил того на настил ринга. Рефери даже не стал отсчитывать нокдаун, просигнализировав о победе Кличко-старшего.

После этого Виталий Кличко провел еще пять поединков на профессиональном ринге, после чего окончательно завершил карьеру. Свой последний бой украинец провел 8 сентября 2012 года против немца Мануэля Чарра в Москве. Всего украинец одержал 45 побед и дважды проиграл, но оба раза – из-за травм. В 2018 году Виталия Кличко включили в Международный зал боксерской славы.

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