10 миллионов за отказ от боя: "Бомбардировщик" получит самые большие отступные, если отдаст Фьюри

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер может на ровном месте заработать 10 миллионов долларов. Для этого ему просто нужно отказаться от прописанного в контракте права на незамедлительный реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом в своей колонке пишет инсайдер Лэнс Пагмайер из The Athletic.

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Отказ Уайлдера от боя с Фьюри является одним из двух условий, необходимых для организации объединительного поединка двух чемпионов дивизиона – Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа – за звание абсолютного первого номера супертяжелого веса.

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Вторым условием является такой же отказ от своих претензий обязательного претендента по линии IBF болгарина Кубрата Пулева. При этом, как мы сообщали, болгарин Пулев допускает, что может отказаться от боя с Джошуа. 38-летний болгарин высказался довольно неопределенно: то ли он хочет большие отступные, то ли другие "денежные" бои.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

На данный момент неясно, кто вложит деньги для выплаты отступных для Уайлдера и Пулева, но предполагается, что это могут быть инвесторы из Саудовской Аравии, для которых это станет частью затрат на организацию боя Фьюри – Джошуа. Пагмайер отмечает, что пока неизвестна позиция Уайлдера, но если "Бомбардировщик" согласится, то это будет самая большая сумма отступных в истории.

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Смотрите, как вели себя на взвешивании перед реваншем Уайлдер и Фьюри

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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