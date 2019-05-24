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10 секунд: российский боец установил рекорд по самому быстрому нокауту

24 мая, 22:27

В дебютном бою в PFL Мовлид Хайбулаев справился с соперником за секунды

28-летний российский боец полулегкого веса (до 65,8 кг) Мовлид Хайбулаев успешно провел первый бой в американской лиге PFL. На бойцовском вечере PFL 13, который прошел в Нью-Йорке, он победил 30-летнего американца Деймона Джексона.

Поединок закончился уже на 10-й секунде – после того, как Хайбулаев нокаутировал соперника ударом коленом в прыжке. Джексона упал на настил без сознания. Этот нокаут – самый быстрый в истории PFL (лига была создана в 2018 году).

Хайбулаев провел в ММА 13 боев, победив в каждом. На счету Джексона – 20 поединков (16 побед, 3 поражения, 1 ничья).

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Тег нокаут, смешанные единоборства

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СЭ

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