10 секунд: российский боец установил рекорд по самому быстрому нокауту
В дебютном бою в PFL Мовлид Хайбулаев справился с соперником за секунды
28-летний российский боец полулегкого веса (до 65,8 кг) Мовлид Хайбулаев успешно провел первый бой в американской лиге PFL. На бойцовском вечере PFL 13, который прошел в Нью-Йорке, он победил 30-летнего американца Деймона Джексона.
Поединок закончился уже на 10-й секунде – после того, как Хайбулаев нокаутировал соперника ударом коленом в прыжке. Джексона упал на настил без сознания. Этот нокаут – самый быстрый в истории PFL (лига была создана в 2018 году).
Хайбулаев провел в ММА 13 боев, победив в каждом. На счету Джексона – 20 поединков (16 побед, 3 поражения, 1 ничья).
Ранее мы писали о жутком нокауте в женских боях без правил: бразильянка Андраде чуть не сломала шею сопернице. Сумасшедший по силе удар пришелся на затылок американки, которую с огромной силой швырнули на канвас.
А на турнире Bellator в Бирмингеме зрители увидели претендента на нокаут года: боец вырубил соперника, сделав два полных оборота вокруг себя. Рэймонд Дэниэлс невероятной вертушкой на 720 градусов нокаутировал Уилкера Барруша.
Чемпион мира Артем Далакян – о боях между боксером и бойцом UFC:
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