"12 октября. Усик. Моя победа": Король кикбоксинга из Голландии запустил первую угрозу в сторону украинца

Перед боем в Чикаго Тайрона Спонга нисколько не смущает, что ему дают всего лишь пять процентов на победу

Тайрон Спонг / Фото: Twitter

Дебютный соперник Александра Усика (16-0, 12 КО) в супертяжелом весе Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с украинцем. Как мы сообщали, во вторник было официально объявлено о бое Усик - Спонг. Противостояние украинца и небитого голландского нокаутера состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

Усик vs Спонг / Фото: Twitter

"Я достиг большинства своих целей в кикбоксинге и стал одним из самых успешных чемпионов в истории этого вида спорта. Я хочу испытать себя в таком сложном виде спорта, как бокс, – заявил Тайрон Спонг по прозвищу Король ринга в комментарии BoxingNews24. - Я неустанно работал в течение трех последних лет. Теперь у меня есть возможность доказать, что я хороший боксер в бою против, возможно, лучшего бойца независимо от весовой категории и самого технически подкованного боксера в мире. Кто-то может подумать, что это слишком сложный вызов, но я верю в себя. Жду возможности одержать победу 12 октября"

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Тренировка Усика

Как мы писали ранее, букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг. Они напрочь не видят интриги в предстоящем бое. На победу Усика установлен ничтожный коэффициент 1.01, на выигрыш Тайрона Спонга - 16.00, на ничейный исход – 34.00. То есть вероятность того, что Усик стартует в хэвивейте с победы, оценивают в 92 процента, а на поражение украинца или ничью аналитики оставляют всего лишь пять и три процента соответственно. Так что на победе Усика если и можно заработать, то сущие копейки.

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