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12 раундов крутого хай-тек бокса: как Ломаченко чуть не нокаутировал Кэмпбелла

1 сентября, 01:58

Василий победил решением судьей

Ломаченко Кэмбел

Ломаченко Кэмбел / Фото: Twitter

В ночь на первое сентября в Лондоне на О2 Арене прошел бой за три титула чемпиона мира в легком весе. Украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и британец Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) сразились за пояса WBA и WBO, которые принадлежат нашему боксеру, а также вакантный титул WBC. Кроме того, на кону поединка стоял пояс журнала The Ring. Мы вели онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл.

Ломаченко контролировал ситуацию, работал по корпусу и проверял на прочность печень британца.

В 11 раунде Ломаченко сумел отправить Кэмпбелла в нокдаун, но за счет клинчей британцу удалось продолжить бой.

Один из пользователей Twitter сравнил Василия Ломаченко с героем фильма Матрица.

В концовке поединка соперник был настолько подавлен, что даже применил приемы из реслинга.

Это 14-я победа украинца в профи-боксе. 10 из них он одержал нокаутом. Ломаченко стал чемпионом мира в легком весе уже по трем версиям – WBA, WBO и WBC. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира украинцу осталось выиграть чемпионский пояс по версии IBF, которым сейчас владеет Ричард Комми из Ганы.

Смотрите обзор боя Ломаченко – Кэмпбелл:

Накануне боя Ломаченко сыграл в гольф:

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл

Источник: Сегодня|Спорт

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