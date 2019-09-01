12 раундов крутого хай-тек бокса: как Ломаченко чуть не нокаутировал Кэмпбелла

В ночь на первое сентября в Лондоне на О2 Арене прошел бой за три титула чемпиона мира в легком весе. Украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и британец Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) сразились за пояса WBA и WBO, которые принадлежат нашему боксеру, а также вакантный титул WBC. Кроме того, на кону поединка стоял пояс журнала The Ring. Мы вели онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл.
Ломаченко контролировал ситуацию, работал по корпусу и проверял на прочность печень британца.
В 11 раунде Ломаченко сумел отправить Кэмпбелла в нокдаун, но за счет клинчей британцу удалось продолжить бой.
Один из пользователей Twitter сравнил Василия Ломаченко с героем фильма Матрица.
В концовке поединка соперник был настолько подавлен, что даже применил приемы из реслинга.
Это 14-я победа украинца в профи-боксе. 10 из них он одержал нокаутом. Ломаченко стал чемпионом мира в легком весе уже по трем версиям – WBA, WBO и WBC. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира украинцу осталось выиграть чемпионский пояс по версии IBF, которым сейчас владеет Ричард Комми из Ганы.
Смотрите обзор боя Ломаченко – Кэмпбелл:
Накануне боя Ломаченко сыграл в гольф:
Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко
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