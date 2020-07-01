133-килограммовый украинский боксер нокаутировал соперника в первом раунде

Бывший "Украинский атаман" супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий одержал четвертую подряд победу на профессиональном ринге. 31-летний боксер нокаутировал откровенного аутсайдера Игоря Пилипенко уже в первом раунде. Бой состоялся в Киеве в рамках шоу Sparta Boxing Promotions. Первый вечер бокса после карантина: где смотреть бои.

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133-килограммовый Шевадзуцкий явно превосходил своего оппонента в габаритах, поэтому сразу же занял центр ринга и стал выжидать, когда же сможет нанести решающий удар. Долго ожидать не пришлось – Пилипенко до поры до времени успешно уходил от атак соперника, но затем пропустил два подряд удара левой и оказался на канвасе. Сам боксер был готов продолжать бой, но его команда выбросила белое полотенце. Видео нокаута появилось на странице luckypunchnet в Instagram.

INSTAGRAM

Шевадзуцкий выиграл все свои бои в профи нокаутами, а сегодняшний бой стал для него первым на территории Украины. А вот Пилипенко потерпел 50-е поражение при всего пяти победах. На нем испытывали свои силы такие оппоненты, как Григорий Дрозд, Рахим Чахкиев, дважды Мурат Гассиев, Кевин Лерена, и даже прославленный украинский кикбоксер Павел Журавлев отправлял его на настил.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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