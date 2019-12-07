139 ударов от Кличко Поветкину было мало: Русский Витязь снова бросает вызов Владимиру

Российский боксер хотел бы возобновления карьеры Кличко-младшим, чтобы взять у него реванш за поражение в 2013-м

В 2013 Кличко "размазал" Поветкина в Москве / Фото: Getty Images

Реклама

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин (35-2, 24 КО) признался, что был бы не против провести повторный поединок с экс-чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Владимиром Кличко. Напомним, 7 декабря Поветкин дерется с американцем Хантером на разогреве у Руиса и Джошуа в Саудовской Аравии.

"Как я отношусь к тому, что Владимир Кличко может вернуться? Это его право и его решение. В принципе, я ничего плохого в этом не вижу, – заявил в комментарии IFL TV Александр Поветкин. – По поводу реванша с ним: я бы с радостью согласился. Повторный бой с Джошуа? Да, мне бы хотелось с ним встретиться. Что касается прогноза на мой бой с Хантером, то я никогда не даю прогнозы. Я готов хорошо. Ринг все покажет"

Читайте также: Поветкин против Хантера: сможет ли американец завершить карьеру "Русского Витязя"

Как мы писали ранее, эксперты считают Поветкина андердогом предстоящего поединка с Хантером в Саудовской Аравии. Так, коэффициент на победу американца составляет 1.40, тогда как ставку на победу 40-летнего россиянина можно сделать с котировкой 2.80, а ничья, как всегда, маловероятна в боксе – коэффициент на нее 21.0.

Что касается противостояния Владимира Кличко с Александром Поветкиным, то, напомним, ранее они уже дрались – в 2013-м украинец по очкам победил Русского Витязя в Москве, заработав за тот бой 17,4 млн долларов. В том поединке Поветкин пропустил от Кличко 139 ударов.

Добавим, что Владимир Кличко не исключает возобновления карьеры. "Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым", – намекнул недавно на возможное возвращение в ринг 43-летний украинец.

Смотрите анонс боя Джошуа – Руис

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама