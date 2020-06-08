18 лет назад в самом кассовом бою в истории бокса британец Льюис побил "Железного" Тайсона

После того поединка Леннокс бился только с Виталием Кличко, после чего ушел на пенсию

В ночь с 8 на 9 июня 2002 года по киевскому времени в США прошел самый ожидаемый в то время бой в мировом боксе. На арене в Мемфисе сошлись супертяжеловесы Майк Тайсон и Леннокс Льюис. "Железный Майк" находился уже на закате своей карьеры – несмотря на то, что ему было всего 36. Британский "Лев" был почти на год старше американца, но поддерживал себя в хорошей форме.

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Конкурентным поединок был лишь в первых раундах, а затем Льюис уверенно доказал свое преимущество и нокаутировал Тайсона в восьмом раунде. На счет "десять" Майк не смог подняться. На то время бой оказался самым кассовым в истории и принес организаторам около 130 миллионов долларов. Официальные зарплаты боксеров составили по 17,5 миллиона.

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Позже американский средневес Флойд Мейвезер три раза поднимал рекорд по денежным сборам в боксе: с Оскаром Де Ла Хойей (в 2007-м – 155 млн), Саулем Альваресом (в 2013-м – 157 млн), с Мэнни Пакьяо (в 2015-м – 600 млн). Также Флойд помог другим собрать с боя с представителем UFC Конором Макгрегором в 2017 году 540 миллионов.

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А Леннокс после той дуэли с Тайсоном лишь раз выходил на ринг: в 2003-м по очкам победил украинца Виталия Кличко. Тайсон же пытался боксировать, но, проиграв три боя из четырех, ушел-таки на пенсию в 2005 году.

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