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"30 лет в запое": Ломаченко познакомил публику со своим зеленым братом Пашей

14 июля, 20:13

Украинский боксер озадачил болельщиков неожиданным видео. "Походу перебоксировал", – считают подписчики звезды


Василий Ломаченко и его "брат". Видео – Instagram боксера

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко заинтриговал своих поклонников, познакомив их сегодня... со своим братом. Двукратный олимпийский чемпион, готовящийся к защите своих профи-поясов в бою с Люком Кэмпбеллом 31 августа, сегодня выложил в Instagram видео, снятое возле летающей тарелки, из которой торчит голова зеленого инопланетянина.

"Всем привет! – говорит на этом видео Ломаченко в выпуклых черных очках, напоминающих глаза того самого пришельца, что рядом с ним. – Хотел бы познакомить вас со своим братом, – продолжил Василий. - Вы, наверное, даже и не знали, что у меня есть родной брат. Так вот, наконец-то он объявился. И мы с ним спустя тридцать лет встретились. Итак, знакомьтесь, мой брат Павел! Паш, помаши рукой, поздоровайся с людьми. Ну вот, как делать первые шаги в боксе, показывал мне именно Павел", – закончил свою необычную речь Ломаченко.

Подписчики Василия отерагировали на это видео – кто с иронией, кто с недоумением:

  • Чемп, да мы давно догадывались, что ты не с этой планеты
  • Павел выпивает?)) Совсем зеленый
  • 30 лет в запое! Зимой и летом – одним цветом
  • Ахаха, подозрительно, что Вы, Анатолич, в очках )
  • Ти шо, шось курнув?)
  • Походу перебоксировал

Как мы писали ранее, Ломаченко удивил новым имиджем на базе в Конча-Заспе. Пушкин в шлепанцах: украинский боксер, отрастив бороду перед новым боем, стал похожим на известного поэта.

Также сообщалось, что британец Кэмпбелл рассекретил свои козыри в предстоящей схватке с Ломаченко. "Могу побить Ломаченко тем, что буду в ринге самим собой. Высоким, неудобным, сильным, быстрым и техничным. Я начал подготовку к бою еще до того, как о нем объявили официально. Почему так? А все потому, что я жесть какой зануда", – заявил 31-летний Люк Кэмпбелл.

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Тег бокс, Василий Ломаченко

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Сегодня|Спорт

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