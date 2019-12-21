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40-летний "десантник" Лебедев вернулся на ринг и проиграл

21 декабря, 19:59

Денис Лебедев в Красноярске выстоял 12 раундов против Табисо Мчуну, но проиграл единогласным решенией судей

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев вернулся на ринг после 13-месячного простоя. В субботу в Красноярске "десантник" проводил бой за второстепенный чемпионский пояс WBC Silver против Табисо Мчуну из Южной Африки и проиграл. Бой продлился все отведенные для него 12 раундов, после чего судьи единогласным решением назвали победителем Мчуну. Мы проводили онлайн боя Лебедев – Мчуну.

Поединок не запомнился какими-либо яркими эпизодами. Приблизительно равный бой, в котором Табисо Мчуну был заметно точнее, он выбрасывал удары, а главное – попадал чаще. В третьем раунде рефери снял очко с Лебедева за удар не по правилам, который привел к рассечению у соперника. Уверенная победа Мчуну, хотя и были опасения за оценки судей после того, как в этом же вечере бокса откровенно засудили чеха Вацлава Пейсара, который перебоксировал "Русскую Кувалду" Дмитрия Кудряшова, но проиграл по очкам разделенным решением.

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Теперь в пассиве 40-летнего Дениса Лебедева три поражения при 32-х победах на профессиональном ринге. У 31-летнего Табисо Мчуну теперь 22 победы и 5 поражений.

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Источник: Сегодня|Спорт

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