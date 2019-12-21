40-летний "десантник" Лебедев вернулся на ринг и проиграл

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев вернулся на ринг после 13-месячного простоя. В субботу в Красноярске "десантник" проводил бой за второстепенный чемпионский пояс WBC Silver против Табисо Мчуну из Южной Африки и проиграл. Бой продлился все отведенные для него 12 раундов, после чего судьи единогласным решением назвали победителем Мчуну. Мы проводили онлайн боя Лебедев – Мчуну.

Поединок не запомнился какими-либо яркими эпизодами. Приблизительно равный бой, в котором Табисо Мчуну был заметно точнее, он выбрасывал удары, а главное – попадал чаще. В третьем раунде рефери снял очко с Лебедева за удар не по правилам, который привел к рассечению у соперника. Уверенная победа Мчуну, хотя и были опасения за оценки судей после того, как в этом же вечере бокса откровенно засудили чеха Вацлава Пейсара, который перебоксировал "Русскую Кувалду" Дмитрия Кудряшова, но проиграл по очкам разделенным решением.

Реклама

Теперь в пассиве 40-летнего Дениса Лебедева три поражения при 32-х победах на профессиональном ринге. У 31-летнего Табисо Мчуну теперь 22 победы и 5 поражений.

Читайте также: Эпический размен ударами в MMA – видео боя в наилегчайшем весе

Ранее мы сообщали о невероятной рубке девушек в клетке: защитница природы Алехандра Лара избила Вету Артегу. Алехандра любит экстравагантные узоры на лице, ее фото в бикини собирают тысячи "лайков" и сотни восторженных комментариев, а также она прекрасно танцует на шесте:

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама