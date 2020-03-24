45 лет назад состоялся знаменитый бой Мохаммеда Али, подаривший миру Рокки Бальбоа

Ровно 45 лет назад состоялся знаменитый бой легендарного американского супертяжеловеса Мохаммеда Али против его соотечественника Чака Уэпнера. Али подходил к поединку в статусе чемпиона мира и абсолютного фаворита – ставки принимались с расчета 40 к 1. До этого в послужном списке Уэпнера были поединки против других звезд хэвивейта – Джорджа Формэна и Сонни Листона, но оба раза он проиграл. Бой против Али должен был стать очередным бесславным поражением в карьере Чака, но в итоге превратился в драму голливудского масштаба. Кстати, промоутер считает Ломаченко величайшим бойцом ​​со времен молодого Мохаммеда Али.

Неожиданно для всех Уэпнер дал бой именитому сопернику, а в девятом раунде даже отправил того в нокдаун. Позже Али утверждал, что Чак просто наступил ему на ногу, поэтому он потерял равновесие. Слова легенды были подтверждены фото доказательствами, но нокдаун так и остался на записках судей.

"Поехали в банк. Мы – миллионеры!", – обратился Чак с ринга к своему тренеру сразу после того, как Али оказался на канвасе. "Сынок, ты бы лучше обернулся. Он встал и похоже чертовски зол на тебя", – ответил коуч.

И он был абсолютно прав. Али в очередной раз доказал свое величие и за 20 секунд до завершения боя (15 раундов) нокаутировал дерзкого выскочку. После боя Мохаммед Али подарил Уэпнеру и его жене собственный постер с автографом и надписью: "Чаку и Линде: Удачи, мои дорогие друзья, от Мохаммеда Али. Такого, как я, уже не будет. P.S. Держись подальше от моей ноги!"

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Несмотря на поражение Уэпнер заработал популярность и уважение у болельщиков и стал прообразом для легендарного киногероя Рокки Бальбоа в фильме "Рокки", которого сыграл Сильвестр Сталлоне, хотя сам Сталлоне отрицал, что срисовал образ боксера-неудачника для своего фильма с Чака.

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Тем не менее, он предложил боксеру сыграть роль спарринг-партнера Рокки во второй части франшизы, но Уэпнер провалил кастинг. Затем Слай пообещал дать Чаку роль в другом фильме, но так и не сдержал обещание. В последствии киногерой Рокии стал настолько популярным, что даже был внесен в Международный зал боксерской славы, а франшиза о звездном боксере насчитывает шесть частей и еще два фильма об ученике Рокки "Крид".

В 2003 году Уэпнер пожаловался в суд, что так и не получил компенсацию от Сталлоне за использование его биографии. Звезда Голливуда утверждал, что Чак и так получил свою порцию славы и прозвище "настоящий Рокки". Тем не менее, сторонам удалось договориться о сумме компенсации и уладить вопрос без судебных слушаний.

К слову, в 2017 году все же вышел сольный фильм о жизни Уэпнера "The Bleeder", переведенный у нас как "Кровопускатель" или "Реальный Рокки".

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