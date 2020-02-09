49-летний боксер замахнулся на легендарный рекорд Хопкинса, но пал от руки истребителя украинцев

Южноафриканский боксер Кевин Лерена победил немца Фирата Арслана и защитил титул чемпиона мира по версии IBO в первом тяжелом весе. Интересно, что Лерена завоевал пояс в поединке с украинцем Дмитрием Кучером в 2018 году, а затем защитил от посягательств Романа Головащенко.

49-летний Арслан намерен был обновить рекорд легендарного Бернарда Хопкинса, став самым возрастным чемпионом мира в истории бокса. Тем не менее, к шестому раунду возрастной боксер выдохся и пропустил серию ударов от соперника. Лерена зажал Фирата в углу и принялся добивать, после чего команда немца выбросила белое полотенце.

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Отметим, что в андеркарте этого боя скандальный украинский боксер Виктор Выхрист впечатляюще дебютировал в профессионалах. Отказавшийся от Олимпийских игр супертяжеловес нокаутировал опытного белоруса всего за 40 секунд!

27-летний Выхрист подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion. Его менеджером стал бывший чемпион мира по версии WBA львовянин Андрей Котельник. Правда, Федерации бокса Украины его уход не понравился, поэтому дисквалифицировали тренера Выхриста за уход боксера в профессионалы перед Олимпиадой. Немецкие промоутеры называют Виктора наследником Кличко.

Смотрите, как нокаутировали самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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