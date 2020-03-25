57 лет назад случилась трагедия на ринге, воспетая легендой поп-музыки

57 лет назад случилось одна из самых трагических смертей в мире бокса. В результате халатности организаторов боя погиб знаменитый боксер Дэйви Мур, но никто так и не решился взять на себя ответственность за случившееся. А легендарный певец Боб Дилан воспел трагедию в песне с красноречивым названием "Кто убил Дэйви Мура?". Вчера мы сообщали, что 45 лет назад состоялся знаменитый бой Мохаммеда Али, подаривший миру Рокки Бальбоа.

21 марта 1963 года Дэвид Шульц Мур, которого больше знали по короткому имени Дэйви Мур, проводил шестую защиту титула абсолютного чемпиона мира в полулегком весе в поединке против кубинца Шугара Рамоса.

Бой получился достаточно зрелищным, претендент не уступал чемпиону, а в десятом раунде сумел отправить его в нокдаун. При палении Мур ударился головой о канаты, но сумел встать на счет восемь и завершить раунд, несмотря на шквал ударов со стороны Рамоса. Тем не менее. В перерыве рефери остановил бой.

Роковой 10-й раунд:

После боя Мур успел дать интервью, де обещал обязательно победить в реванше. Затем он пообщался с журналистами в раздевалке, но ка только они ушли, Дэйви схватился за голову и закричал от боли. В бессознательном состоянии боксер был доставлен в больницу, где впал в кому, а спустя 75 часов скончался, не приходя в сознание. Ему было всего 29 лет...

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Последнее фото Дэйви мура, сделанное в раздевалке после боя с Рамосом

Смерть любимчика публики и именитого боксера вызвала большой резонанс в обществе. Но вину за эту трагедию никто не хотел брать. Рефери утверждал, что Мур был в порядке, когда поднялся на ноги после нокдауна, хотя, как рассказали медики, смерть вызвал сильный удар о туго натянутые канаты. В результате сильного сотрясения образовалась опухоль, которая и привела к его гибели. Пока Дэйви боролся за жизнь в госпитале Папа Иоанн XXIII назвал бокс "варварским спортом" и "противоречащим естественным принципам".

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Тем не менее, менеджер боксера быстро "нашел" документы подтверждающие, что со здоровьем у Мура было все в порядке, а директор фирмы по производству и установке ринга заявил, что канаты были натянуты без его ведома. Ко всему прочему мафия, заправлявшая боксерскими боями в то время, обчистила счета Дэйви, оставив его жену и пятеро детей без денег. В итоге после небольшой шумихи дело "замяли", а его супруга несколько лет выживала за счет пособия по безработице.

В 2013 году в родном городе Дэйви Мура был открыт памятник знаменитому боксеру. Открытие посетил Шугар Рамос, вернквшийся в город впервые с момента похорон бывшего соперника. Родственники Мура приняли Рамоса достаточно тепло и не винили его в смерти кормильца. К слову, семья Мура критически отнеслась к песне Боба Дилана, хотя он никого не винил, лишь поднимал вопрос человеческой безответственности. Тем не менее, певец в качестве компенсации сделал пожертвование на строительство памятника.

Песня Боба Дилана:

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Есть в истории бокса еще одно трагическое совпадение. В 1988 году перспективный спортсмен Дэйви Мур скончался в результате драки в собственном доме. Как и его тезка, он не дожил до своего 30-летия.

Самые трагические случаи в истории бокса:

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