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58-летняя женщина отправила в нокдаун молодую соперницу на турнире по MMA

15 декабря, 10:17

Опытная кикбоксерша отправила в нокдаун 21-летнюю соперницу, а рефери остановил избиение

Лаура Ли Джонс победила Рэй Остемповски на турнире Shamrock FC 326 в США

Лаура Ли Джонс победила Рэй Остемповски на турнире Shamrock FC 326 в США

В Канзасе (США) на турнире по смешанным единоборствам Shamrock FC 326 состоялся бой, в котором приняла участие 58-летняя Лаура Ли Джонс, занимающаяся также кикбоксингом. Соперницей американки стала 21-летняя Рэй Остемповски. Первый нокдаун состоялся уже в первом раунде. Затем в третьем Джонс снова отправила в нокдаун молодую оппонентку, обрушив на нее серию ударов: Остемповски опустилась на настил ринга, а рефери принял решение остановить избиение.

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Стоит отметить, что этот бой стал дебютным для 58-летней спортсменки в промоушене Shamrock FC.

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Напомним, что 14 декабря во время турнира RCC 7 в Екатеринбурге российский боец Сергей Мартынов по прозвищу "Мясник" жестко нокаутировал Тьяго Ласередо. Бразилец не смог покинуть клетку самостоятельно, поэтому его выносили на носилках. Врачи обследовали спортсмена в раздевалке и обнаружили повреждение шеи. Эта победа стала для Мартынова 12-й в профессиональной карьере.

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Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев:

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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Источник: Сегодня|Спорт

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