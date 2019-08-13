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6 миллионов долларов в кармане: промоутер сделал заявление о бое Деревянченко – Головкин

Сегодня, 18:12

Лу Ди Белла назвал вероятность мега-поединка с участием украинца не просто высокой, а "очень-очень высокой"

Сергей Деревянченко

Сергей Деревянченко / Фото: Getty Images

Промоутер украинского боксера-средневеса Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) Лу Ди Белла заявил, что бой Сергея против знаменитого казаха Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) практически неизбежен. Отметим, что на кону боя Головкин – Деревянченко будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF. Предварительно поединок запланирован на 5 октября.

"Контракт на бой Деревянченко и Головкина еще не подписан, но если вы спросите меня, насколько высока вероятность этого боя, я скажу, что очень-очень высока, – сказал Лу Ди Белла. - Буду сильно удивлен, если нам вдруг что-то все-таки помешает провести его".

Ожидается, что за бой с Геннадием Головкиным 33-летний Сергей Деревянченко получит рекордный гонорар в своей карьере – порядка 5,5 миллиона долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Деревянченко сорвал бой с Альваресом сумасшедшим требованием по гонорару. Наш боец планировал заработать 7 миллионов долларов, но ему предлагали только 5,5 млн.

Между тем, сегодня стало известно, что распроданы все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.

Смотрите, как Кэмпбелл готовится к бою с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

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бокс Геннадий Головкин Сергей Деревянченко

Источник: Сегодня|Спорт

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