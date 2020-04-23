"А что вы знаете про коней?": мастер эффектных шоу Беринчик снова в седле

Украинский боксер легкого веса, интернациональный чемпион WBO Денис Беринчик во время карантина решил заняться верховой ездой. Ранее мы сообщали, что у любителя эффектных выходов Беринчика сорвался бой в Англии. Денис должен был вернуться на ринг 23 мая в андеркарте поединка Александра Усика и британца Дерека Чисоры, но вечер бокса в Лондоне отменили из-за пандемии коронавируса.

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"А что вы знаете про коней?", – спросил Беринчик у своих подписчиков в Instagram. А когда бывший боксер сборной Украины и нынешний тренер Дениса Егор Голуб признался, что никогда не катался, боец заметил: "Обязательно нужно. Это словно терапия".

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Напомним, что это не первый раз, когда бывший "Украинский Атаман" оседлал коня – в 2018 году на свой бой против Хосе Луиса Прието Беринчик выехал на лошади, как настоящий казак.

Ранее мы писали, что Беринчик встретился с Ломаченко и так вызвал его на бой, что все вокруг рассмеялись. "Я стану первым номером и предъявлю тебе", – пригрозил Васе Беринчик после своей победы над аргентинцем Эктором Сармиенто.

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