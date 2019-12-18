А где Ломаченко? Васю "забыли" в опросе на лучшего боксера года, отдав звание "Рыжему"

Чемпион WBA в среднем весе мексиканец Сауль Альварес признан лучшим боксером нынешнего года по версии американского спортивного телеканала ESPN. Напомним, буквально накануне Канело отказался от "российского" титула, отдав пояс WBO.
"Я очень благодарен за это признание. Но это всего лишь шаг в моей карьере, в моей истории. Я вас прошу набраться терпения, потому что Канело войдет в историю. Гарантирую", – прокомментировал признание ESPN Сауль Альварес
В рейтинге лучшим боксеров года следом за 29-летним Саулем Альваресем по прозвищу "Рыжий", который в 2019-м победил по очкам Дэниела Джейкобса и нокаутировал Сергея Ковалева, расположились Мэнни Пакьяо, Эррол Спенс, Джош Тейлор и Деонтей Уайлдер. При этом вне пятерки лучших ESPN оставил украинца Ломаченко. Васю "забыли".
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Отметим, что, по итогам 2018-го, ESPN признан лучшим боксером года в мире Александра Усика – на тот момент, короля крузервейта, который в 2019-м дебютировал в супертяжелом весе победой над американцем Чаззом Уизерспуном.
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