А где Ломаченко? Васю "забыли" в опросе на лучшего боксера года, отдав звание "Рыжему"

Американский канал ESPN, в прошлом году отметивший Усика, в этот раз проигнорировал украинцев

Сауль Канело Альварес / Фото: Reuters

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Чемпион WBA в среднем весе мексиканец Сауль Альварес признан лучшим боксером нынешнего года по версии американского спортивного телеканала ESPN. Напомним, буквально накануне Канело отказался от "российского" титула, отдав пояс WBO.

Сауль Альварес – Сергей Ковалев / Фото: Reuters

"Я очень благодарен за это признание. Но это всего лишь шаг в моей карьере, в моей истории. Я вас прошу набраться терпения, потому что Канело войдет в историю. Гарантирую", – прокомментировал признание ESPN Сауль Альварес

Проморолик боя Альварес – Ковалев

В рейтинге лучшим боксеров года следом за 29-летним Саулем Альваресем по прозвищу "Рыжий", который в 2019-м победил по очкам Дэниела Джейкобса и нокаутировал Сергея Ковалева, расположились Мэнни Пакьяо, Эррол Спенс, Джош Тейлор и Деонтей Уайлдер. При этом вне пятерки лучших ESPN оставил украинца Ломаченко. Васю "забыли".

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Отметим, что, по итогам 2018-го, ESPN признан лучшим боксером года в мире Александра Усика – на тот момент, короля крузервейта, который в 2019-м дебютировал в супертяжелом весе победой над американцем Чаззом Уизерспуном.

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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