А теперь – Джошуа против Усика! Названы сроки поединка украинца против нового короля супертяжей

Если британец не выйдет против Усика до 4 июня, то лишиться чемпионского пояса по версии WBO

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

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Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Валкарсель напомнил объединенному чемпиону мира британскому супертяжу Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) об обязательстве провести незамедлительную защиту титула против официального претендента украинца Александра Усика (17-0, 13 КО). Напомним, накануне в Саудовской Аравии Джошуа одолел по очкам толстяка Руиса,вернув себе титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.

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Еще в июне в WBO официально назначили Александра Усика обязательным претендентом на титул. А на победу Джошуа над Руисом, Валкарсель отреагировал сообщением в Twitter: "Схватка в дюнах завершилась. Теперь предстоят схватки с обязательными претендентами. Бой Джошуа с обязательным претендентом Усиком должен состояться в течение 180 дней".

Следовательно, Александр Усик и Энтони Джошуа должны провести бой до 4 июня 2020 года.

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Смотрите видео тренировки Усика

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Отметим, что Джошуа предстоит провести две кряду обязательные защиты – в том числе и против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) из Болгарии, претендента по линии IBF. Не исключено, что британцу придется отказаться от одного из титулов, если не получится договориться об отсрочке обязательной защиты.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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