А вам слабо? Владимир Кличко запустил "домашний" челлендж, чтобы не скучать на карантине

Украинский боксер отжался от пола 44 раза - столько, сколько ему лет

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко предложил своим поклонникам способ не скучать во время карантина из-за коронавируса. Украинец, которому 25 марта, исполнилось 44 года, запустил челлендж. К слову, смотрите все нокауты Владимира Кличко и видео боя с Джошуа.

Спортсмен записал видео, в котором на английском языке поблагодарил всех за поздравления с Днем рождения, и бросил вызов. Володя предложил каждому отжаться от пола столько раз, сколько ему лет. Чтобы не просто разбрасываться словам, Кличко-младший на деле показал, что у него есть еще порох в пороховницах, и отжался 44 раза. Причем делал он это на кулаках, а не на ладонях, что сложнее.

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Известно, что боксер поддерживает себя в форме и даже не отбрасывает возможность своего возвращения на профессиональный ринг. Хотя и говорит об этом осторожно. Не так давно последний соперник украинца, британец Тайсон Фьюри, сказал об ударе Кличко: "Не думаю, что Уайлдер бьет сильнее Владимир".

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