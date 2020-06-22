А вы и не знали! Скромный чемпион побил рекорд "золотого" Флойда Мейвезера и ушел непобежденным

Ванхенг Менайотин из Таиланда в 34 года выиграл все 54 боя в профессиональной карьере

В воскресенье стало известно, что чемпион мира в минимальном весе (до 47,6 кг) по версии WBC Ванхенг Менайотин из Таиланда завершил карьеру боксера. Это событие оказалось примечательным, поскольку 34-летний спортсмен ушел непобежденным, взяв верх во всех 54 боях на профессиональном ринге! Вторым по количеству побед остался знаменитый Флойд Мейвезер, который выигрывал 50 раз. У "золотого" американца была надежда, что Ванхенг Менайотин проиграет-таки – и тогда Флойд будет рекордсменом по количеству успехов без поражений. Однако таец решил завязать со спортом и официально оформил свое достижение. К слову, недавно Мейвезер составил список лучших боксеров в истории.

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Последний бой Ванхенг Менайотин провел в октябре прошлого года. Его слова перед уходом из бокса приводит TalkSport:

"Я решил, что будет хорошо, если я перестану боксировать. Я понимаю, кто я такой. Никто не знает мое тело так же хорошо, как я сам. Я ухожу из бокса именно так... Всем нужны деньги, но я бы хотел подлечить свое тело. Мои поздравления всем, кто поддерживал меня. Спасибо вам за силы, которые вы всегда мне давали".

Справедливости ради заметим, что Мейвезер был чемпионом в четырех весовых категориях. Основным же его весом был полусредний (до 66,7 кг). Последний раз он выходил в ринг летом 2017 года против Конора Макгрегора – бойца смешанных единоборств.

В начале июня опубликовали независимый рейтинг лучших боксеров в истории: Без Кличко, Фьюри и Тайсона в ТОП-10.

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