"А затем реванш с Тайсоном": Кличко сделал интригующее заявление и дал прогноз на бой Уайлдер – Фьюри

Владимир Кличко / Фото: Facebook

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сделал свой прогноз на бой-реванш в королевском дивизионе между обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером и британским претендентом Тайсоном Фьюри. Украинский боксер заявил, что 22 февраля в Лас-Вегасе желает своему бывшему сопернику победы и объяснил почему. Ранее мы писали, какие проблемы ранее возникали у Уайлдера при подготовке к Фьюри.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: AFP

"Считаю, что либо Уайлдер нокаутирует Фьюри, либо Тайсон одержит победу по очкам. Верит он в это или нет, но я полагаю, что Фьюри может победить. У него это может и не получится, но я хотел бы, чтобы он это сделал. А затем можно предположить мой реванш с Тайсоном, – пошутил Кличко в разговоре с The National. – Анонсирую ли я сейчас свое возвращение? Нет-нет. Запомни мои слова. Я не объявляю сейчас реванш".

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Фото: AFP

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Также Владимир сказал много хорошего в адрес чемпиона мира WBC американца Деонтея Уайлдера:

"Я очень уважаю Уайлдера, он был в моем тренировочном лагере, мы провели много раундов в ринге. Он – отличный парень и фантастический боксер. Столько побед нокаутами, сколько у него, нет, наверное, ни у кого. Включая меня. Имею в виду в нынешнее время".

Смотрите промо боя Уайлдер – Фьюри

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

Реванш Уайлдер – Фьюри состоится.

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